iObit Uninstaller - Programme restlos entfernen

Schafft freien Platz

Der IObit Uninstaller 9.3 ist ein kostenloses Tool, mit dem Sie unerwünschte Programme, Windows Apps oder Datenreste vollständig von Ihrem Computer entfernen und so Speicherplatz freimachen.Nach dem Start werden alle installierten Programme, Toolbars & Plug-ins sowie Windows-Apps in separaten Übersichtstabellen aufgelistet. Diese lassen sich nach verschiedenen Kriterien sortieren, sodass Sie zum Beispiel besonders große oder erst kürzlich installierte Programme schneller finden. Auch die Suche nach Stichworten ist möglich.Vor der Deinstallation legt das Tool auf Wunsch einen Wiederherstellungspunkt an. Danach wird die Deinstallationsroutine des jeweiligen Programms gestartet. Anschließend kann das Tool nach Datenresten suchen und diese ebenfalls entfernen. Durch das Auswählen mehrerer Programme lassen diese sich außerdem in einem Arbeitsvorgang entfernen.Ähnlich kann der IObit Uninstaller mit möglicherweise unerwünschter Software umgehen, die als Zusatz zu andere Free- oder Shareware ihren Weg auf die Festplatte gefunden hat und die sich auf herkömmlichem Weg nur schwer vollständig deinstallieren lässt. Außerdem erkennt die Software schädliche Toolbars in gängigen Browsern und entfernt diese vollständig.Der IObit Uninstaller entfernt nicht mehr benötigte Programme schnell und einfach und schafft so wieder freien Festplattenplatz. Eine portable Version können Sie hier herunterladen.