Labor-Update für weitere FritzBox: An diesen Neuerungen arbeitet AVM

AVM hat zum Wochenende für zwei FritzBoxen ein weiteres Labor-Update mit wichtigen Fehlerbehebungen herausgegeben. Dazu gesellen sich dieses Mal auch wieder neue Funktionen, die von Besitzern einer FritzBox 5590 oder 5530 Fiber ausprobiert werden können.

Die Liste der Änderungen ist überschaubar, es gibt aber interessante Neuerungen. Wir haben die kompletten Release-Notes mit allen Änderungen am Beispiel der FritzBox 5530 am Ende dieses Beitrags angefügt. Jetzt startet unter anderem eine Option für die automatische Übernahme von Priorisierungs-Bits. Außerdem hat AVM an der Interoperabilität zu verschiedenen Gegenstellen gearbeitet und weitere Netzbetreiber-Voreinstellungen hinzugefügt.Neben den Neuerungen gibt es Verbesserungen. Das beinhalten unter anderem die Optimierung des Assistenten für die Glasfasereinrichtung, was die Ersteinrichtung deutlich erleichtern soll.Adressiert werden mit der neuen Version zudem eine Reihe bekannter Probleme aus dem Beta-Test. Dazu gehört ein Problem, das den Datendurchsatz bei bestimmten PON-Gegenstellen beeinflusste.Das Update steht ab sofort für folgende zwei FritzBox-Modelle parat: 5590 Fiber (7.51-106820) und 5530 Fiber (7.51-106819). Wer eines dieser Modelle besitzt und beim Betatest mitmacht, bekommt nun das Update automatisch oder lädt es sich für die schnellere Verfügbarkeit von der Labor-Webseite. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle im Labor-Programm auf einer Übersichtseite des Herstellers, dort findet man auch weitere Tipps für die Erstinstallation. Weitegehenden Support kann AVM aber für die Labor-Versionen nicht bieten.