FritzOS 7.50-Update: AVM startet neue Funktionen für 1&1-Homeserver

Der Internet-Spezialist AVM stattet ab sofort die für den Pro­vi­der 1&1 gebaute FritzBox 7520 mit dem Funktions-Up­date auf FritzOS Ver­si­on 7.50 aus. Wer möchte, kann nun also ab sofort von neuen Funktionen und vielen Verbesserungen profitieren.

Update-Verteilung gestartet

Online-Update nutzen

Neue Features: WLAN Mesh mit dynamischem Smart Repeating für optimierte Heimnetzleistung

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz

Mehr Telefonkomfort: Neuer Klingelton "Sprache", unbekannte Anrufer blockieren

Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Die Nutzeroberfläche wurde verfeinert und mit "Hilfe und Info" abgerundet

Neues für die MyFritzApp und FritzApp Smart Home (iOS/Android)

Zusammenfassung FritzOS 7.50 für 1&1 FritzBox 7520 verfügbar

WLAN Mesh, VPN mit WireGuard, Telefon-Funktionen verbessert

Smart Home-Optionen, neue Nutzeroberfläche, MyFritzApp/FritzApp

Sicherheitsrelevante Änderungen & weitere Verbesserungen

FritzOS 7.50 befindet sich bereits seit einigen Wochen für die ersten FritzBoxen in der Verteilung. Besitzer einer solchen angepassten FritzBox 7520 erhalten das Update über die Nutzungsoberfläche ihres Anbieters.Mit dem Up­date star­ten ei­ne Rei­he an Verbesserungen und viele neue Funktionen, denen wir uns bereits in separaten Artikeln gewidmet haben . Dazu gehört zum Beispiel das neue dynamische Smart Repeating für WLAN-Mesh, Unterstützung für VPN mit WireGuard-Technologie und neue Telefon-Funktionen.Nun gibt es die neue Version auch für die FritzBox 7520 sowie für 7520 Typ B. Die FritzBox 7520 basiert dabei auf dem Modell 7530 und wird als 1&1-Homeserver vertrieben. Es gibt aktuell zwei Versionen, wobei der Typ B erst seit Anfang dieses Jahres zu haben ist. Besitzer dieser FritzBox können das Update ab sofort beziehen und sich über eine lange Liste an Änderungen freuen.Wir haben die Highlights der Neuerungen am Ende des Beitrags mit angefügt. Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da AVM auch immer sicherheitsrelevante Änderungen mit veröffentlicht. Das Installationspaket wurde schon über FTP bereitgestellt . Man kann also abwarten oder selbst aktiv werden und das Update manuell suchen und starten. Das automatische Update erfolgt innerhalb der nächsten Tage, die Verteilung hat schon begonnen.Das Update kann auch per Online-Updatefunktion angestoßen werden. Dazu wird die Benutzeroberfläche des Gerätes im Internetbrowser unter "fritz.box" aufgerufen. Falls erforderlich, muss man sich dann mit Benutzernamen und Kennwort anmelden. Unter "Assistenten" findet man den Punkt "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Falls das Update noch nicht angezeigt wird, muss man sich noch etwas gedulden, um das Online-Update durchzuführen.