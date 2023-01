Start des neuen FritzOS deutet sich für die alte FritzBox 7490 an

Nutzer der bereits in die Jahre gekommenen FritzBox 7490 können jetzt noch einmal ein aktualisiertes Beta-Update für ihren Router bekommen. AVM stellt ein neues Labor-Update bereit und behebt damit Fehler bei der Radar-Erkennung sowie in der Funktionsdiagnose.

Diese Neuerungen kommen mit 7.51

Fehlerbehebungen im FritzOS 7.51-102849 Auf der Seite "WLAN / Funkkanal" wurde bei Radar-Erkennung (ZeroWait DFS) in der Grafik "Funkkanal" ein "Bitte warten" angezeigt, obwohl der 5-GHz-Kanal bereits wieder verfügbar war

"Fehlercode 1" bei Erstellung von WLAN-Netzwerkschlüsseln, die mit $$$$ beginnen

Funktionsdiagnose bewertete die Verbindungsqualität von WLAN-Repeatern trotz guter Verbindung teilweise als schlecht

Ereignisse von Repeatern wurden teilweise doppelt im Ereignisprotokoll geführt

Diese AVM-Geräte bekommen FritzOS 7.50

Die neue Vorab-Version für das FritzOS-Funktionsupdate 7.51 für die FritzBox 7490 trägt die Nummer 07.51-102849. Das macht deutlich, dass dieser Router gleich eine bereits überarbeitete Version des neuen FritzOS bekommen wird.AVM hatte dieses Modell recht spät mit in die Betatest-Reihe aufgenommen , ist nun aber schon beim Feinschliff und behebt nur noch kleinere Probleme. Einem Start für alle Besitzer der 7490 in absehbarer Zeit steht also vermutlich nichts mehr im Wege.Jetzt gibt es erst einmal eine Reihe weiterer Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Dazu gehört laut den Release-Notes zum Beispiel, dass die Funktionsdiagnose die Verbindungsqualität von WLAN-Repeatern trotz guter Verbindung teilweise als schlecht anzeigte. Zudem gab es doppelte Anzeigen im Ereignisprotokoll von Repeatern und ein Problem mit ZeroWait DFS. Wir haben die vollständigen Release-Notes am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Unterstützung von WireGuard für den einfachen Aufbau von VPN-Verbindungen, die Anruferansage, verbesserte Leistung für WLAN Mesh und eine verbesserte Fritz-Nutzeroberfläche im Web. Fritz-Labor-Versionen gibt es aktuell für eine Reihe von AVM-Geräten. Dazu gehören die FritzBoxen 7590 AX, 7510 und die 6591 Cable, sowie der FritzRepeater 2400. Das fertige Update wurde bislang für die FritzBox 7590, 7530, 7520, 6690 Cable und dem FritzRepeater 2400 herausgegeben.Vielen Dank für die Übermittlung dieses News-Tipps