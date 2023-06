Neue FritzOS 7.51 Beta-Version: Große Update-Runde für weitere Geräte

AVM hat ein weiteres Labor-Update mit wichtigen Fehlerbehebungen für das FritzOS-Funktions-Update 7.51 herausgegeben. Adressiert werden Probleme mit WireGuard-VPN-Verbindung, sowie Smart-Home-Geräte und -Gerätegruppen, die aus den Mesh-Netzwerk verschwinden.

Tipps für die Installation

Fehlerbehebungen und Verbesserungen FritzBox 7530AX - FritzOS 7.51-106602 Heimnetz:

Smart-Home-Geräte und -Gerätegruppen wurden durch einen Neustart des Mesh Masters oder Mesh Repeaters entfernt



Auf der Seite "Heimnetz / Netzwerkeinstellungen" wurden Einstellungsänderungen über Radiobuttons nicht korrekt dargestellt



Fehlerhafte Darstellung eines im Heimnetz befindlichen FritzPowerline-Gerätes in der Mesh-Übersicht nach Ausschalten von Powerline

DECT:

Bei laufendem Internetradio wurden u.U. eingehende Anrufe nicht am Handgerät

WLAN:

In der Betriebsart "WLAN-Repeater" wurde der Uplink zum Mesh Master auf 5 GHz nicht in der Grafik angezeigt (Seite "WLAN / Funkkanal")



Seite "WLAN / Sicherheit" zeigte noch Einträge an, die nicht mehr vorhanden sind, wenn WLAN über "WLAN-Funknetze dauerhaft ausschalten" deaktiviert wurde



Mögliche Problemsituation nach Deaktivieren von WLAN bei fest eingestelltem WLAN-Kanal



Auf der Seite "WLAN / Gastzugang" erzeugte ein Name des WLAN-Funknetzes (SSID) mit dem Zeichen "\" eine Fehlermeldung (Fehlercode 1)



Detailkorrekturen bei den Einstellungen von individuellen Namen für die WLAN-Funknetze

System:

Detailkorrekturen in den Übersetzungen, im Assistent für den Wechsel auf eine neue FRITZ!Box und in den WLAN-Einstellungen



Übersetzung komplettiert



Detailkorrekturen im Assistent für den Wechsel auf eine neue FRITZ!Box



Darstellung auf Smartphone und Tablet beim Assistenten für den Wechsel einer FRITZ!Box verbessert



In speziellen Situationen waren einzelne Seiten der Benutzeroberfläche ohne Inhalt



Detailkorrekturen im Energiesparmodus und in der Mesh-Telefonie

Internet:

Beim Abbrechen des Löschvorgangs eines Kindersicherungprofils wurde es trotzdem gelöscht



Die Option "Gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden" wurde bei WireGuard-VPN-Verbindungen zu Netzwerken nicht angezeigt



Fehlerbehandlung für die Bearbeitung von Benutzern mit VPN-Rechten in bestimmten Szenarien



IPv6-Konfiguration über LISP wurde nicht unterstützt



Nach einem Neustart war Telefonie über eine WireGuard-VPN-Verbindung nicht möglich



Robustheit des Mailversands vom Push Service verbessert



Interoperabilität mit Mobilfunksticks verbessert

Das Update steht ab sofort für fünf FritzBox-Modelle parat. Adressiert werden im Rahmen des experimentellen Labor-Programms, das die Version auf die vorbereitende 7.51 anhebt, jetzt noch einmal eine lange Liste an bekannten Problemen.Dazu gibt es einige Verbesserungen, wie das Hinzufügen von Übersetzungen, optimierte Interoperabilität mit Mobilfunksticks sowie das Ergänzen des neuen Energiesparmodus. Die Liste der Änderungen ist lang und geräteabhängig. Wir haben die kompletten Release-Notes am Beispiel der FritzBox 7530 AX am Ende dieses Beitrags angefügt.Die neue Beta-Firmware kann jetzt mit folgenden Geräten ausprobiert werden: FritzBox 7530 AX (7.51-106602), FritzBox 7510 (7.51-106580), FritzBox 7520 (7.51-106137), FritzBox 7520 B (7.51-106139), FritzBox 4060 (7.51-106601) und FritzBox 4040 (7.51-106600). Wer eines dieser Modelle besitzt und beim Betatest mitmacht, bekommt nun das Update automatisch oder lädt es sich für die schnellere Verfügbarkeit von der Labor-Webseite. Laut AVM werden nur nicht an den Provider gebundene Modelle im Betatest unterstützt.Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle im Labor-Programm auf einer Übersichtseite des Herstellers, dort findet man auch immer weitere Tipps für die Erstinstallation.