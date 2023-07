Funktionsupdate in Arbeit: AVM kurz vor Freigabe für weitere FritzBox

AVM hat eine neue experimentelle Vorabversion für FritzOS 7.51 veröffentlicht. Das Update ist nun für die FritzBox 4060 verfügbar und bringt nur kleinere Änderungen - nach mehreren Monaten der Tests ist man nun scheinbar kurz vor der Freigabe.

Wer kann mitmachen?

FritzOS 7.51-106858 WLAN: Stabilität verbessert

Die FritzBox 4060 hat dabei zuletzt Mitte vergangenen Jahres ein Update erhalten, es wird also höchste Zeit für eine neue Firmware-Version. Das jetzt gestartete Labor-Update bringt laut dem Hersteller nur noch Stabilitätsverbesserungen. Viele Informationen hat AVM diesem Release nicht mehr beigefügt.Es geht damit nun also im Grunde nur noch um den Feinschliff vor der Freigabe an alle Besitzer dieses FritzBox-Modells. Die neue Beta-Version 7.51-106858.AVM befindet sich auf der Zielgeraden für die Freigabe des Funktions-Updates an weitere Geräte. Neu ist bei der kommenden Version die Modernisierungen der Benutzeroberfläche, neuen Funktionen für FritzFon-Geräte, die Erweiterung der VPN-Unterstützung um WireGuard und weiteren Verbesserungen für WLAN, Mesh und anderen Bereichen. Das Beta-Update lässt sich über die Labor-Webseite von AVM beziehen . Dabei sein ist ganz einfach: Genaueres zu den einzelnen Neuerungen erfährt man wie immer bei AVM. Dort wird auch über weiter bestehende Probleme informiert, sollte es denn noch welche geben.Laut AVM werden nur nicht Provider-gebundene Modelle im Betatest unterstützt. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle auf einer Übersichtseite, dort findet man auch Tipps für die Erstinstallation.AVM bietet auf seiner Webseite verschiedene Tipps und Hilfestellungen für die experimentellen Test-Versionen, kann aber für diese Beta-Versionen keinen weitergehenden Support anbieten. Daher sollte man daran denken, dass das Ausprobieren auf eigene Gefahr erfolgt.Vielen Dank für die Übermittlung dieses News-Tipps