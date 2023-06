VoNR: Telefonieren über 5G - Vodafone startet Voice over New Radio

Klarer, schneller und energieeffizienter : Vodafone hat wie vor einigen Wochen angekündigt , neue Funktionen im 5G-Netz des Unternehmens freigegeben. Ab sofort können Kunden mit Voice over New Radio, kurz VoNR, im 5G-Netz telefonieren.

Vodafone erklärt die Technik: Die neue Technik heißt 'Voice over New Radio' (VoNR) und verwandelt Sprachsignale in Datenpakete, die innerhalb des 5G-Netzes übertragen werden. Bislang waren hierzulande ausschließlich Datenservices über 5G möglich (z.B. Surfen im Web, Social-Media-Dienste oder Videotelefonie).



Für Sprachanrufe greifen Smartphones, die mit dem 5G-Netz verbunden sind, bislang auf das GSM-Netz (2G) und das LTE-Netz (4G/VoLTE). Dieser Rückgriff auf andere Netzgenerationen entfällt nun an den 5G Standalone (5G+) Standorten, wo die neue Technologie freigeschaltet ist.

Start in den ersten drei Regionen

Das war bisher so nicht möglich, die Telefonate wurden grundsätzlich über das GSM-Netz (2G) oder das LTE-Netz (4G/VoLTE) geführt, auch wenn das Smartphone schon den benötigten Chip für 5G-Telefonie besitzt. Das ändert sich jetzt im Vodafone-Netz , und zwar in den ersten Städten und Regionen."Wir bauen unser 5G-Netz in der Fläche aus und wir verbessern es, indem wir neue Technologien freischalten. Heute haben wir 5G-Telefonie an mehr als 300 Mobilfunkstandorten aktiviert. Das Technik-Upgrade schont den Smartphone-Akku, verbindet uns schneller miteinander und erhöht die Sprachqualität. Zunächst mit ersten wenigen Smartphones und in ersten Städten. Nach und nach dann an immer mehr Orten für immer mehr Kunden", erklärte Vodafone Netz-Chefin Tanja Richter zum Start von VoNR.Zu den Smartphones, die Telefonie über 5G unterstützen, gehört die Samsung Galaxy S23-Familie. Andere 5G-fähigen Handys können bei Vodafone aktuell noch kein VoNR nutzen. Gestartet ist VoNR zudem jetzt nur in Leipzig, Frankfurt und Düsseldorf. Weitere Regionen werden aber laut dem Konzern schon bald folgen. In den kommenden Monaten weitet Vodafone die neue Funktion nach und nach aus. Ebenso werden zeitnah weitere Smartphones 5G-Telefonie unterstützen.Bei der VoNR-Technologie im 5G-Netz ist die Sprachqualität deutlich besser als bisher. Ermöglicht wird das durch modernere Komprimierungsverfahren. Die Sprachqualität ist vergleichbar mit HiFi-Qualität und klingt viel natürlicher als im 2G-Netz.Dazu benötigt VoNR weniger Energie, denn ein Anruf muss nicht mehr in das 2G- oder 4G-Netz weitergeleitet werden. Dadurch entfällt der Aufwand für die Steuerung und das Routing. Das wiederum macht die Netzkonfiguration einfacher und das Netz verbraucht weniger Energie.