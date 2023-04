Faeser will Gefahren der China-Hardware in deutschen 5G-Netzen prüfen

Die Sicherheit der deutschen Mobilfunknetze soll einer neuen, tiefgehenden Prüfung unterzogen werden. Im Fokus stehen dabei vor allem die Komponenten, die von chinesischen Herstellern geliefert wurden und die immerhin rund 50 Prozent ausmachen.

Huawei hat einen hohen Anteil

"Wir müssen unsere Kommunikationsnetze schützen", erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegenüber der Bild am Sonntag. Deshalb sollen nun noch einmal alle Komponenten, die von chinesischen Herstellern für den Ausbau der 5G-Netze geliefert wurden, einer besonderen Prüfung unterzogen werden. Hintergrund dessen sind erneut Befürchtungen, dass Hintertüren in den Netzen versteckt sein könnten.Diese zu finden, dürfte aber auch schwierig sein. Denn wenn sich jemand eine Zugriffsmöglichkeit auf eine kritische Infrastruktur schaffen will, wird er kaum eine separate Backdoor-Routine in den Quellcode schreiben. Diese ließe sich viel zu leicht finden - insbesondere natürlich, da beispielsweise Huawei potenzielle Kunden aufgrund der Vorwürfe zur Inspektion der Software-Codes einlädt. Daher dürften Spione eher dezente, völlig alltäglich wirkende Bugs in die Sourcen schreiben, für die sie dann einen Exploit in der Schublade haben.Zusätzliche Prüfungen können allerdings durchaus helfen, auch solche Schwachstellen ausfindig zu machen. Wie das im Detail aussehen soll, erklärte Faeser nicht. Sie führte allerdings aus, dass man "Risiken erkennen, Gefahren abwehren, Abhängigkeiten vermeiden" wolle. Das gelte vorwiegend für die kritischen Infrastrukturen.Die Debatte besteht im Grunde bereits seit Jahren, köchelte allerdings lange vor sich hin. In den USA sind Hersteller aus China bereits länger komplett aus der Mobilfunk-Infrastruktur verbannt. In Deutschland ist ihr Anteil hingegen besonders hoch: Auf 59 Prozent Anteil wird Hardware von Huawei beispielsweise beziffert. Allerdings dürfen die Systeme aus Fernost nicht in der Kern-Infrastruktur des Netzes verwendet werden. Router sind also beispielsweise untersagt, Antennen hingegen nicht.