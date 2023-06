5G bei O2 seit Tagen gestört: Option verschwindet, Einbuchen unmöglich

Der Mobilfunkanbieter O2 ist von einer deutschlandweiten Störung betroffen. Laut dem Unternehmen ist bei einigen Kunden die Nutzung von 5G nur eingeschränkt möglich. Die Rede ist von einer temporären Störung.

Nur ein geringer Teil der Kunden betroffen

Update 13.06.2023: "Der Fehler selbst ist behoben, es kommt zu keinen weiteren Deaktivierungen von 5G in euren Verträgen, wenn ihr eine Änderung vornehmen lasst.



Ein individuelles Ticket ist für die Reaktivierung der 5G Option nicht notwendig, die betroffenen Verträge werden automatisch identifiziert. Wenn ihr per SMS auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, erstellen wir selbstverständlich gern ein Ticket für euch in eurem Datensatz. Wir sorgen dafür, dass 5G schnellstmöglich für eure Verträge wieder aktiviert wird und dauerhaft bleibt."

Zusammenfassung O2 betroffen von deutschlandweiter Störung bei 5G-Nutzung

Betroffene tauschen sich in Foren aus

Probleme seit 9. Juni, 5G-Option verschwindet bei Änderungen

O2: Problem behoben, Geduld notwendig

Automatische Identifizierung, kein individuelles Ticket notwendig

O2 sorgt dafür, dass 5G schnellstmöglich wieder aktiviert wird

SMS-Benachrichtigung auf Wunsch möglich

Das geht unter anderem aus Fehlermeldungen bei Allestörungen hervor. Dort und in Kunden-Foren tauschen sich Betroffene seit Tagen aus, eine Lösung ist bisher noch nicht bekannt.Laut den Betroffenen besteht keine Möglichkeit, gebuchte 5G-Optionen zu nutzen. Es steht stattdessen nur 2G-GSM oder 4G/LTE zur Verfügung. Das Problem zeigt sich bereits seit dem 9. Juni 2023. Demnach "verschwindet" bei einigen Verträgen die 5G-Option, sobald eine Änderung vorgenommen wird, informiert O2. Das kann zum Beispiel durch die Umbenennung einer SIM-Karte passieren.Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin von Telefónica (O2) gegenüber dem Online-Magazin Teltarif "Leider kommt es bei einigen o2-Kunden in den letzten Tagen dazu, dass sich die 5G-Option etwa nach einer SIM-Karten-Umbenennung oder -Aktivierung bei Multicard/Connect-Tarifen deaktiviert. Dies bedauern wir sehr und arbeiten mit Hochdruck an einer dauerhaften Lösung. Bis dahin bitten wir unsere Kunden, die 5G-Option in ihrer Mein-O2-App oder im Selfcare-Bereich von o2online.de abzuwählen und anschließend direkt neu zu bestellen. Innerhalb von wenigen Minuten steht das O2-5G-Netz dann wieder zur Verfügung."Im Kundenforum hat O2 zudem bestätigt, dass das ursächliche Problem behoben ist und man nun nur noch Geduld haben muss: