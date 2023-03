Callya: Vodafone kündigt Prepaid-Jahrestarif mit 40 GB, 5G & Co. an

Nach der Telekom und O2 wird auch Vodafone in das Geschäft der Jahrestarife einsteigen. Ab dem 21. März bietet der Netzbetreiber seinen Kunden ein Callya Prepaid-Paket mit 40 GB Datenvolumen, 5G-Nutzung und Allnet-Flat für Telefonie sowie SMS für 100 Euro pro Jahr an.

Weitere Callya-Boni im März und April

Zusammenfassung Vodafone bietet ab 21. März ein Jahrespaket für 100 Euro/Jahr.

Discounter, Supermärkte, O2 und Telekom bieten ähnliche Tarife.

Vorteil: Unverbrauchtes Datenvolumen verfällt in dem Jahr nicht.

5G-Nutzung und Allnet-Flat im Jahrespaket enthalten.

Der neue Callya-Jahrestarif soll laut Vodafone "die Sorgenfreiheit eines Laufzeitvertrages und die Vorteile eines Prepaid-Tarifs" miteinander verbinden. Anstatt der monatlichen Begrenzung des Datenvolumens können sich Kunden ihr Kontingent mit einem Jahrespaket selbst einteilen. Somit entfallen theoretisch die Nachteile, dass unverbrauchtes Datenvolumen verfällt oder zusätzliche Datenpakete in intensiven Monaten nachgebucht werden müssen.Vorerst startet Vodafone sein Callya-Jahrespaket mit einem Kontingent von 40 GB, das sowohl im 4G- als auch im 5G-Netz genutzt werden kann. Hinzu kommt eine Allnet-Flat für alle Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands. Für das EU-Ausland stellt man insgesamt 2400 Gesprächsminuten und SMS zur Verfügung. Der Preis wird ab dem 21. März 2023 einmalig 99,99 Euro betragen, sowohl für Neu- als auch Bestandskunden.Ähnliche Jahrestarife werden bereits seit geraumer Zeit von Discountern und Supermärkten wie Edeka, Aldi, Netto und Tchibo sowie von den beiden Netzbetreibern Telefónica O2 und Telekom direkt angeboten. Während das jährliche Datenvolumen hier mit +/- 10 GB ähnlich hoch ausfällt, zeigen sich allerdings diverse Einschränkungen, entweder in der Begrenzung von Datenraten (max. 25 Mbit/s) oder aber bei der Aufteilung des Datenvolumens auf maximal drei Gigabyte pro Monat.Abseits des Jahrestarifs bietet Vodafone im Zeitraum vom 21. März bis 18. April 2023 eine Verdoppelung des Datenvolumens für alle Neukunden an, die sich für einen monatlich im Voraus gezahlten Callya-Tarif entscheiden. Dieses soll allerdings nur für die ersten sechs Monate zur Verfügung gestellt werden. Temporär wächst das Kontingent im Callya-Bereich somit auf bis zu 30 GB pro Monat an, zum Beispiel im Tarif Callya Digital.