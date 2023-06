Malwarebyte fixt als erster nervigen Bug, der Chrome vom Start abhielt

Nach dem jüngsten Patch-Day für Windows 11 gab es Hinweise darauf, dass EDR- und Antivirenlösungen den Start des Webbrowsers Chrome störten. Hintergrund ist eine Änderung in Windows 11. Jetzt hat Malwarebytes darauf reagiert.

Malwarebytes hat als erstes einen Fix für das bekannte Problem veröffentlicht, bei dem Google Chrome nach der Installation des kumulativen Updates KB5027231 für Windows 11 Version 22H2 nicht mehr wie erwartet funktioniert.Der Fehler tritt dabei auf Systemen auf, die durch Cisco, Malwarebytes oder WatchGuard EDR- und Antivirenlösungen geschützt sind ( wir berichteten ). Der Konflikt mit Google Chrome wird dadurch verursacht, dass das Anti-Exploit-Modul von Malwarebytes den Webbrowser nach der Installation des Updates am Laden hindert oder abstürzt.Nutzer, die von diesem bekannten Problem betroffen sind, wurde empfohlen, den Eintrag für Chrome aus der Liste der geschützten Anwendungen in ihrem Produkt zu entfernen, um das Problem vorübergehend zu umgehen. Das ist nun nicht mehr erforderlich - Malwarebytes hat den Konflikt mit Chrome per Update beheben können."Aktualisieren Sie auf Component Version: 1.0.2047 und Malwarebytes Version: 4.5.31.270, um diese Korrektur zu erhalten. Diese Aktualisierung erfolgt automatisch. Um manuell zu aktualisieren, öffnen Sie Malwarebytes und klicken Sie auf Einstellungen > Über > Nach Updates suchen. Dieser Fix aktiviert Chrome als geschützte Anwendung für alle Windows 11-Geräte, wendet aber unseren Anti-Exploit-Code nicht auf alle Chrome-Prozesse an", erklärt das Unternehmen dazu.Malwarebytes rät darüber hinaus, die Übergangslösung entsprechend wieder rückgängig zu machen. Cisco und WatchGuard haben bisher noch keine Information zu dem Problem beziehungsweise keine Lösung veröffentlicht. Betroffene Nutzer müssen sich noch gedulden.