Google Pixel: zweites Falt-Smartphone geplant, aber nicht gut genug

Es hat lange gedauert, bis Google endlich auf den Trend der Smartphones mit faltbarem Display aufgesprungen ist und das Pixel Fold vorgestellt hat. Jetzt wurde bekannt, dass eigentlich sogar zwei Foldables für dieses Jahr geplant waren. Doch nur eines der Modelle kommt auf den Markt.

Zweites Pixel-Foldable konnte Googles Anspruch noch nicht erfüllen

Zusammenfassung Google hatte für 2023 zwei Smartphones mit Faltdisplay geplant.

Eines der Modelle wurde im letzten Moment gestoppt.

Design-Chefin Ross: Gerät noch nicht gut genug.

Unklar, welcher Formfaktor geplant war.

Gerüchte: Vertikal statt horizontal aufzuklappendes Display.

Google interessiert an anderen Formfaktoren und Technologien.

Pixel Flip im nächsten Jahr zu erwarten.

Google

Wie eine Gruppe von Mitarbeiterinnen des Google Pixel-Teams jüngst im offiziellen "Made by Google"-Podcast verriet, plante der Internetkonzern für das Jahr 2023 eigentlich die Einführung von gleich zwei Smartphones mit Faltdisplay. Mit dem Google Pixel Fold kommt aber erst mal nur eine Variante auf den Markt, weil das andere Gerät mit faltbarem Bildschirm wohl im letzten Moment gestoppt wurde.Wie Ivy Ross, die bei Google als Vice President und Design-Chefin für die Hardware-Produkte des Unternehmens die Gestaltung des Industriedesigns der Smartphones der Pixel-Reihe leitend verantwortet, im Made By Google-Podcast erklärte, hat das Team neben dem Pixel Fold auch noch ein zweites Smartphone mit Faltdisplay entwickelt. Weil das Gerät aber den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde, entschied man sich gegen eine Einführung in diesem Modelljahr.Man habe ein zweites Foldable entwickelt, dann aber Disziplin beweisen müssen, um sich zurückzuhalten und zu sagen, dass das Gerät noch nicht gut genug sei. Man wollte also erst abwarten, bis die angestrebte Qualität auch tatsächlich erreicht werden kann, um nicht ein Gerät auf den Markt zu bringen, das nicht wirklich besser sei als die bereits verfügbaren Produkte im Markt.Ross ließ natürlich offen, welchen Formfaktor das geplante zweite Foldable-Smartphone von Google haben sollte. Vor der Einführung des Pixel Fold gab es auch Gerüchte, dass Google an einem zweiten Modell mit vertikal statt horizontal aufzuklappendem Display arbeitete. Samsung und einige andere Hersteller bieten neben ihren größeren Smartphones mit Faltdisplay seit geraumer Zeit auch kompaktere Modelle an, die vertikal geöffnet werden und meist deutlich günstiger zu haben sind.Während der Google I/O war von Mitarbeitern des Unternehmens zu hören, dass man durchaus an anderen Formfaktoren und Technologien interessiert sei, was Foldable-Modelle im "Flip-Style" einschließen würde. Die Äußerungen der Chef-Designerin für Googles Hardware-Produkte lassen nun vermuten, dass wir wohl spätestens im nächsten Jahr mit einem Google "Pixel Flip" rechnen können.