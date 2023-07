Apple startet öffentliche Beta von iOS 17 - so bist du dabei

Apple hat jetzt die ersten öffentlichen Beta-Versionen für iOS 17 und iPadOS 17 freigegeben - damit startet das neue Betriebssystem jetzt im Test für jeden Interessierten. Vorausgegangen waren bereits mehrere Veröffentlichungen für Entwickler.

Zur WWDC Anfang Juni hatte Apple angekündigt , wie in den letzten Jahren auch zeitnah - die Rede war von Juli - das öffentliche Beta-Programm für iOS zu starten. Heute ist es nun so weit, die erste öffentliche Beta-Version ist verfügbar (via Mac Life ). Somit können jetzt auch Endverbraucher die iOS-Beta herunterladen und die ersten neuen Funktionen ausprobieren.Der Build basiert auf die Entwickler-Vorschau, über die wir bereits berichtet hatten. Die neue Version ist ab sofort für registrierte Nutzer auch als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von dem entsprechenden Gerät aus voraus. Dann findet man alle Updates in der Einstellungen-App auf seinem iPhone Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone, iPad, Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungs-Funktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Mit den ersten Vorab-Versionen, die Apple nun sich im Rahmen des öffentlichen Test-Programms für das im Herbst offiziell startende iOS 17 veröffentlicht, gibt es natürlich auch immer ein Risiko, dass die Version Chaos auf dem Nutzersystem verursacht. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich bis zur Verfügbarkeit der nächsten öffentlichen Beta noch etwas zurückhalten und abwarten, welche Fehler und Probleme in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung auftauchen.Das Testen der Betas erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem "Produktivsystem" laufen.Das fertige iOS 17 wird im Herbst veröffentlicht - es könnte allerdings sein, dass dann nicht alle zur WWDC angekündigten Funktionen mit dabei sind . Es wird ein kostenloses Update für alle unterstützten iPhones sein, also ab dem iPhone SE/XS und XR aufwärts angeboten werden. Bei einigen Funktionen werden neuere Geräte vorausgesetzt. Eine Übersicht dazu findet man auf der Vorschau-Seite von Apple