Perseverance: Einzigartiges Experiment liefert sensationelle Ergebnisse

Wenn Menschen auf dem Mars bleiben wollen, brauchen sie Sauerstoff-Quellen. Ein wichtiges Experiment an Bord des Marsrovers Perseverance hat jetzt alle Erwartungen übertroffen. Das wichtige Element lässt sich effektiver aus der Marsatmosphäre gewinnen als gedacht.

Lebenswichtige Ressource: Marsrover erzeugt Sauerstoff

122 Gramm ist viel

Zusammenfassung NASA übertrifft Erwartungen bei Sauerstoffgewinnung auf dem Mars

Unverzichtbar für Atemluft und Raketen: Für alle Vorhaben, die die Menschheit in Zukunft auf dem Mars verfolgen könnte, ist Sauerstoff einer der wichtigsten Ressourcen. Mit Perseverance hatte die NASA auch das Experiment MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) zum roten Planeten geschickt. Dieses sollte eine Frage klären: Kann aus der Marsatmosphäre Sauerstoff gewonnen werden? Die Antwort: Ja, und zwar noch deutlich effektiver als angenommen.MOXIE hat die Größe einer Mikrowelle und ist im Bauch von Perseverance verstaut. Seit der Landung auf dem Mars im Jahr 2021 wurde das Gerät insgesamt 16 Mal aktiviert, um aus dem Kohlendioxid der Marsatmosphäre Sauerstoff erzeugen. Das Experiment ist das erste Beispiel für sogenannte "In-situ-Ressourcennutzung", also die Nutzung der Ressourcen eines Planeten zur Herstellung von Vorräten für Missionen, anstatt diese von der Erde zu transportieren."Die beeindruckende Leistung von MOXIE zeigt, dass es möglich ist, Sauerstoff aus der Marsatmosphäre zu gewinnen - Sauerstoff, der dazu beitragen könnte, zukünftige Astronauten mit Atemluft oder Raketentreibstoff zu versorgen", so die stellvertretende NASA-Administratorin Pam Melroy laut Bericht des JPL "Die Entwicklung von Technologien, die es uns ermöglichen, Ressourcen auf Mond und Mars zu nutzen, ist entscheidend für den Aufbau einer langfristigen Mondpräsenz, die Schaffung einer robusten Mondwirtschaft und die Unterstützung einer ersten bemannten Erkundungskampagne zum Mars", so Melroy zu der Tragweite des Experiments.Die NASA war mit dem Ziel angetreten, mit dem Experiment rund 6 Gramm Sauerstoff pro Betriebsstunde erzeugen zu können. Wie sich zeigt, konnte das Gerät bei höchster Effizienz diese Erwartungen deutlich übertreffen. "MOXIE war in der Lage, 12 Gramm Sauerstoff pro Stunde zu produzieren - doppelt so viel wie die ursprünglichen Ziele der NASA für das Instrument - bei einer Reinheit von 98 % oder besser", so das Team.