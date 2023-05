NASA SLS-Rakete liegt 6 Mrd. Dollar über Budget, 6 Jahre Verspätung

Das neue Space Launch System der NASA , das Astronauten zum Mond bringen soll, liegt schon jetzt weit über dem Budget und ebenso weit hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Ein neues Gutachten der NASA zeigt jetzt die ganze Misere.

NASA

Schon Anfang 2022 gab es einen für die NASA problematischen Bericht über die Entwicklung der neuen SLS-Rakete. Damals hieß es, jeder Start werde voraussichtlich achtmal so teuer werden , wie man das ursprünglich eingeplant hatte.Ein neues Gutachten des Generalinspekteurs der NASA wird nun von den Medien als "vernichtend" eingestuft. Die NASA hat dazu jetzt einen neuen PDF-Bericht online gestellt . Die Ausgaben der NASA für das Artemis-Mondprogramm werden sich bis 2025 voraussichtlich auf 93 Milliarden Dollar belaufen, einschließlich der 23,8 Milliarden Dollar, die bereits bis zum Jahresende 2022 für das SLS-System ausgegeben wurden. Diese Summe entspricht "Kostensteigerungen in Höhe von 6 Milliarden Dollar und Verzögerungen im Zeitplan von über sechs Jahren gegenüber den ursprünglichen Prognosen der NASA", heißt es in dem Bericht.Derzeit seien zudem zusätzliche Kosten- und Terminsteigerungen nicht auszuschließen. Falls es dazu kommt, sei möglicherweise die gesamte Artemis-Mission gefährdet. Das SLS startete im November 2022 zum ersten Mal. Bei jedem Start werden bisher vier RS-25-Triebwerke verwendet. Dadurch können insgesamt 16 Triebwerke eingesetzt werden, die aus ausgemusterten Space Shuttles geborgen wurden - das sollte Kosten sparen.Die ältere Technologie wirkt sich jedoch nicht so positiv auf das Budget aus, wie die NASA erwartet hatte. "Diese Erhöhungen sind auf miteinander zusammenhängende Probleme zurückzuführen, wie z. B. die Annahme, dass die Verwendung von alten Technologien aus den Space Shuttle- und Constellation-Programmen im Vergleich zur Entwicklung neuer Systeme für das SLS zu erheblichen Kosten- und Zeiteinsparungen führen würde", heißt es in der Prüfung."Allerdings erwies sich die Komplexität der Entwicklung, Aktualisierung und Integration neuer Systeme zusammen mit alten Komponenten als viel größer als erwartet." Das ist aber nur ein Bereich, in dem es eine Kostenexplosion gegeben habe. Einige Verträge mit Zulieferern seinen stark gestiegen, da die NASA es versäumt habe, Verträgen mit Festpreisen abzuschließen. Der Bericht empfiehlt unter anderem, die anstehenden Arbeiten auf ein Festpreissystem umzustellen und die Beschaffungsprobleme zu lösen. Die NASA-Leitung hat allen Empfehlungen aus dem Gutachten zugestimmt und will so das Artemis-Mondprojekt retten.