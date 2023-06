Wer will zum Mond Europa fliegen? NASA sucht Namen für Flaschenpost

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die NASA "Grußbotschaften" ins All schickt, die bekanntesten sind die beiden goldenen Schallplatten, die man den Voyager-Sonden mitgegeben hat. Eine ähnliche "Flaschenpost" soll sich auch zum Jupiter-Mond Europa auf den Weg machen.

NASA/JPL-Caltech

Die Voyager Golden Records, die vom legendären Astronomen und Autor Carl Sagan entworfen wurden, sollten eine Art Visitenkarte der Menschheit sein, die ins All geschickt wird. Allerdings war schon damals klar, dass das nicht viel mehr als eine öffentlichkeitswirksame Geste ist. Denn eine echte Chance, dass Außerirdische diese Schallplatten in die Hände (bzw. Tentakel oder was auch immer) bekommen, gab und gibt es sicherlich nicht.Die Golden Records waren aber zweifellos erfolgreich, um die Menschheit für die Raumfahrt zu begeistern. Diese Euphorie ist heutzutage ein Stück weit verflogen bzw. zur Normalität geworden. Ein bisschen Begeisterung kann aber auch die NASA dieser Tage gebrauchen und so hat man sich eine ähnliche Aktion einfallen lassen.Denn aktuell schreibt die NASA auf einer eigens dafür eingerichteten Seite: "Nehmen Sie an der Mission teil und lassen Sie Ihren Namen auf der NASA-Raumsonde Europa Clipper eingravieren, die 1,8 Milliarden Meilen unterwegs ist, um Europa zu erkunden, eine Ozeanwelt, auf der möglicherweise Leben existiert. Unterschreiben Sie noch heute mit Ihrem Namen auf der Flaschenpost."Die Aktion steht allen Menschen auf der Welt offen, die Namen werden einem Gedicht von Ada Limón hinzugefügt. Dieses Gedicht will die beiden Wasserwelten, Erde und Europa, verbinden. Laut der NASA wird es auf dem NASA-Roboter Europa Clipper eingraviert, zusammen mit den Namen der Teilnehmer, die ihrerseits auf Mikrochips auf dem Raumschiff per Gravur verewigt werden.Bis zum Ende des Jahres kann man auf der dazugehörigen Webseite seinen Namen hinterlassen, die Reise zum Jupiter-Mond soll dann im Oktober 2024 losgehen. Den Orbit von Europa wird die Sonde allerdings erst 2030 erreichen.