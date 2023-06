Reddit schlägt zurück, will alle Streik-Moderatoren "rauswerfen"

Seit Wochen protestieren Reddit-Moderatoren gegen die neuen Richtlinien zum Thema API-Zugriff, diese werden zur Folge haben, dass ab morgen viele Drittanbieter-Apps nicht mehr betrieben werden können. Bisher versuchte Reddit, die Sache auszusitzen, doch damit ist es nun vorbei.

Reddit: Öffnung oder Rechteentzug

Zusammenfassung Reddit-Moderatoren protestieren gegen neue API-Richtlinien

Drittanbieter-Apps ab morgen für die meisten unbezahlbar.

Reddit-Führung ignoriert Proteste und bestraft Protestführer.

Moderatoren droht Verlust der Rechte.

Protestierende verlangen Einlenken von Reddit.

Firefox-Subreddit wieder bedingt geöffnet, nur Fotos erlaubt.

Reddit galt lange Zeit als das vielleicht coolste soziale Netzwerk, das als eine Art Neuinterpretation der guten alten, aber etwas langweiligen Foren gilt. Auch die Führung des Unternehmens wollte wohl bewusst anders und "hipper" sein. Doch in den vergangenen Tagen und Wochen hat sich gezeigt, dass es zwischen Image und Realität gewaltige Unterschiede gibt.Denn die Reddit-Führung, allen voran Co-Gründer und CEO Steve Huffman, zeigt sich nicht ansatzweise gesprächsbereit. Die Proteste der letzten Tage und Wochen ignorierte man nicht nur weitgehend, sondern goss weiteres Öl ins Feuer.Nun greift man zum äußersten Mittel, nämlich der Bestrafung der Protestführer und daran aktiv Beteiligten. Denn wie The Verge berichtet, wurde allen Moderatoren, die ihre Subreddits auf privat gestellt haben, eine Warnung zugestellt, dass sie alle ihre Rechte verlieren werden, wenn sie nicht bis Ende der Woche ihre Communitys wieder frei zugänglich machen.In einer Nachricht, die an Moderatoren von zumindest zwei Subreddits ging, heißt es: "Nach dem Senden einer Modmail-Nachricht am 27. Juni 2023 hat dein Mod-Team mitgeteilt, dass du die Community [Name des Subreddits] nicht wieder eröffnen möchtest. Dies ist eine Höflichkeitsnachricht, um dir mitzuteilen, dass du bis zum Ende der Woche deinen Moderatorenstatus in der Community verlieren wirst. Wenn du uns antwortest und uns mitteilst, dass du daran interessiert bist, diese Community aktiv zu moderieren, werden wir deine Anfrage in Betracht ziehen."Die Empfänger dieser Nachricht zeigten sich unnachgiebig und teilten mit, dass sie an einer Öffnung des jeweiligen Subreddits interessiert seien, aber nur dann, wenn Reddit auf die Forderungen der Protestierenden eingeht. "Wir sehen keinen Grund für eine Wiedereröffnung, da ich nicht glaube, dass wir hier die Bösen sind", sagte ein Moderator von r/firefox gegenüber The Verge. "Reddit hat nun schon seit Wochen die Chance, sich zu versöhnen, aber sie haben es nicht getan."Zwar hat das Firefox-Subreddit seit dem Gespräch nun doch wieder geöffnet, erlaubt aber nur das Posten von "NSFW"-Bildern des roten Pandas bzw. westlichen kleinen Pandas - das ist schließlich der Namenspate des Firefox-Browsers.