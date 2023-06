Nochmal 25 Mrd. Dollar: Intels nächste Mega-Investition auf dem Weg

Intel strebt mit aller Macht danach, wieder zur klaren Nummer Eins in der globalen Halbleiterindustrie zu werden. Schon steht die nächste Mega-Investition in Höhe von 25 Milliarden Dollar in den Startlöchern.

Für diesen Betrag will das Unternehmen eine neue Chipfabrik in Israel bauen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters . Das teilte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu jetzt mit. Es sei damit die größte Investition, die je von einem ausländischen Unternehmen in dem Land getätigt wurde. Tausende Arbeitsplätze sollen direkt in dem Werk entstehen, hinzu kommen zahlreiche weitere über die Effekte auf die umliegenden Bereiche.Israel ist für Intel dabei alles andere als Neuland. Der Halbleiterkonzern ist bereits seit den 1970er-Jahren dort aktiv und betreibt sowohl Anlagen zur Chipfertigung als auch verschiedene Entwicklungsbüros. Vor sechs Jahren übernahm man außerdem den israelischen Spezialisten für das autonome Fahren, Mobileye. Damals investierte Intel 15,3 Milliarden Dollar in den Kauf.Unklar ist derzeit noch, ob die 25 Milliarden Dollar die reine Investition Intels darstellen, oder ob darin bereits staatliche Zuschüsse enthalten sind. Davon hängt es letztlich ab, die Größe des kommenden Werkes, das im Jahr 2027, in Kirjat Gat, die Produktion aufnehmen soll, im Vergleich zu bewerten. In Magdeburg investiert Intel voraussichtlich rund 20 Milliarden Euro, weitere rund 10 Milliarden Euro fließen in Form unterschiedlicher Förderungen aus öffentlichen Quellen in das Projekt. Eine weitere Milliardeninvestition - 4,6 Milliarden Dollar sollen es werden - kündigte Intel gerade erst für Polen an.Mit den gigantischen Ausgaben beabsichtigt Intel seinen Platz an der Spitze der Halbleiterbranche zurückzuerobern. Nach diversen internen Problemen und auch Verschiebungen am Markt hatten die großen Konkurrenten TSMC und Samsung hier zuletzt für deutlich mehr Impulse gesorgt.