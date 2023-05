Samsung Galaxy Z Fold5, Flip5 & Tab S9 starten wohl am 26. Juli offiziell

Samsung zieht seinen Produkt-Launch der zweiten Jahreshälfte offenbar um ganze zwei Wochen nach vorn. Nachdem kürzlich erste Gerüchte aufkamen, bestätigen südkoreanische Medien jetzt die Vorstellung des Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 und der Galaxy Tab S9-Serie Ende Juli.

Ab 11. August 2023 im Handel erhältlich

Zusammenfassung Samsung plant "Unpacked"-Event für den 26. Juli 2023.

Präsentation des Galaxy Z Fold5, Z Flip5 & der Tab S9-Serie.

Verfügbarkeit der Smartphones offenbar ab 11. August 2023.

Neues Scharnier für komplett flache Klappfunktion.

Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" als Prozessor.

IPX7-Zertifizierung für wasserresistente Geräte.

Frühere Präsentation, um Verkäufe für 2023 anzukurbeln.

Wie das koreanische Wirtschaftsblatt Chosun Ilbo jetzt bestätigt, plant Samsung sein zweites großes "Unpacked"-Event des Jahres 2023 für den 26. Juli. Zuvor war bereits die Rede davon, dass die Veranstaltung zwischen dem 25. und 27. Juli stattfinden würde - und unsere Quellen hatten ebenfalls den 26. Juli 2023 als konkreten Termin genannt Noch steht eine offizielle Ankündigung durch Samsung zwar aus, doch dürfte es die wohl rund vier Wochen vor dem Termin geben. Die koreanische Publikation nennt auch einen Verfügbarkeitstermin für das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Samsung Galaxy Z Fold 5, die wohl die Hauptprotagonisten des Samsung Unpacked Event am 26. Juli 2023 sein werden.Laut Chosun Ilbo werden die Geräte ab dem 11. August 2023 im Handel verfügbar sein, nachdem zuvor, wie so oft, eine rund zweiwöchige Vorbestellphase stattfindet. Neben den beiden Smartphones mit faltbarem Display werden in diesem Jahr wohl auch wieder die Tablets der Galaxy Tab-Serie bei dem Unpacked-Event ihre Premiere feiern.Dem Vernehmen nach sind drei Varianten des Samsung Galaxy Tab S9 geplant, vom Basismodell ohne Namenszusatz über das Galaxy Tab S9 Plus bis hin zum großen und teuren Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Bei den neuen Smartphones mit Falt-Display will Samsung laut früheren Berichten auf ein neu gestaltetes Scharnier setzen, wodurch sich die Geräte komplett flach zusammenklappen lassen und die "Knickstelle" des Displays weniger sichtbar sein soll.Unter der Haube steckt hier jeweils der Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" von Qualcomm , der auch in den Smartphones der Galaxy S23-Serie seinen Dienst tut. Wie zuvor sind die neuen Samsung Falt-Smartphones auch in diesem Jahr wohl wieder nach IPX7 als wasserresistent zertifiziert. Samsung will durch die im Vergleich zum Vorjahr um zwei Wochen vorgezogene Präsentation der neuen Geräte die Verkäufe für das Jahr 2023 noch einmal ankurbeln, nachdem man zuletzt herbe Einbußen hinnehmen musste.