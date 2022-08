Samsung Galaxy Z Flip4 & Fold4: Neuer Standard für Falt-Smartphones

Samsung bringt mit der Galaxy Z-Serie der vierten Generation die vielleicht ausgereiftesten Smartphones mit Falt-Display auf den Markt. Das Galaxy Z Fold4 als absolutes Flaggschiff und das Galaxy Z Flip4 als günstigeres Modell für modebewusste Kunden wurden jetzt offiziell vorgestellt.

Mehr Akku und mehr Power

Technische Daten für das Samsung Galaxy Z Flip 4 und Fold 4 Modell Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Software Google Android 12, OneUI 4.1.1 Display 6,7 Zoll faltbar, Dynamic AMOLED 2X, Infinity Flex 2640 x 1080 Pixel (FullHD+), 425 ppi, 120 Hz, Gorilla Glass Victus+

Zusatzdisplay 1,9 Zoll, 260 x 512 Pixel, 302 ppi 7,6 Zoll faltbar Dynamic AMOLED 2X, Infinity Flex 2176 x 1812 Pixel (QuadHD+), 374 ppi, 120 Hz, Gorilla Glass Victus+

6,2 Zoll Zusatzdisplay Infinity-O (2316 x 904 Pixel) Prozessor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 64-Bit Speicher 8 GB RAM, 128/256/512 GB 12 GB RAM, 256/512 GB, 1 TB (regional) Hauptkamera Dual-Cam, 12 MP Weit (f/1.8, 1,8 µm, OIS) + 12 MP Ultraweit (f/2.2, 123° 1,12 µm) Triple-Cam, 50 MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF) + 12 MP Ultrawide (f/2.2, 1,12 µm) + 10 MP Tele (f/2.4 1,0 µm, OIS, PDAF, 3x optischer Zoom) Frontkamera 10 MP 1,22 µm, f/2,4 10 MP 1,22 µm, f/2,2; 4 MP 2,0 µm, f/1.8 Sonstiges Fingerprintsensor, Gesichtserkennung, OTG, IPx8, S-Pen (optional, nur Fold 4) Sensoren Beschleunigung, Gyroskop, digitaler Kompass, Lichtsensor, Näherungssensor, Barometer Beschleunigung, Gyroskop, Lichtsensor, Näherungssensor Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo SIM-Karten eSIM, Single Nano-SIM eSIM, Dual Nano-SIM Verbindungen 5G, Bluetooth, WLAN AC, NFC, USB-Typ-C 5G, Bluetooth 5.1, WLAN AX, NFC, USB-Typ-C Akku 3700 mAh, kabelloses Laden, Schnellladen 4400 mAh, 25 Watt Ladeleistung, kabelloses Laden (15 Watt) Maße Zu 84,9 x 71,9 x 17,1 mm

Offen 165,2 x 71,9 x 6,9 mm Zu 155,1 x 67,1 x 15,8 mm

Offen 155,1 x 130,1 x 6,3 mm Gewicht 187 Gramm 254 Gramm Preis ab 1099 Euro ab 1799 Euro

Samsung

Samsung verbessert seine beiden neuen Smartphones mit faltbarem Display in diesem Jahr eher behutsam, auch wenn unter der Haube natürlich aktuelle Technik rund um den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 ihren Dienst tut. So werden die Displays entweder in ihrem Format leicht verändert (Fold4) oder bekommen schmalere Ränder (Flip4) - am grundlegenden Konzept ändert sich aber nichts.Das Samsung Galaxy Z Fold4 soll wie das Z Flip4 mit einer neuen Generation des Ultra Thin Glass genannten Schutzfilms auf dem Falt-Display versehen sein, wodurch die Geräte noch widerstandsfähiger werden. Zudem integriert Samsung bei beiden Modellen jetzt neue Hauptkameras, die jeweils mehr Licht einfangen und dadurch bessere Bilder liefern sollen.Während das Z Fold4 mit einer neuen 50-Megapixel-Kamera aufwartet, erhält das Z Flip4 einen neuen 12-Megapixel-Hauptsensor, wobei beide jeweils 4K-Videoaufnahmen unterstützen und einen Hardware-Bildstabilisator haben, um möglichst wackelfreie Aufnahmen zu gewährleisten.Zumindest beim Galaxy Z Flip4 wird außerdem der Akku deutlich vergrößert, sodass er nun 3700mAh Kapazität bietet und damit in Verbindung mit dem sparsamen 4nm-Chip von Qualcomm längere Laufzeiten ermöglichen dürfte. Während beim Galaxy Z Flip4 maximal acht Gigabyte Arbeitsspeicher und jeweils 128, 256 oder 512 GB interner Flash-Speicher geboten werden, gibt es beim Fold4 naturgemäß mehr Speicher.Das Samsung Galaxy Z Fold4 wird nämlich immer mit 12 Gigabyte RAM angeboten, wobei der interne Flash-Speicher 256, 512 GB und abhängig von Region und Verfügbarkeit auch 1 TB groß sein kann. Als Betriebssystem läuft hier Android 12 , wobei das Fold4 als größeres Gerät mit Android 12L daherkommt. Zum Launch ist jeweils die Samsung One UI 4.1.1 vorinstalliert, Samsung will jedoch zeitnah ein Upgrade auf Android 13 und die OneUI 5 anbieten.Preislich geht es jeweils bei 1099 Euro für das Galaxy Z Flip4 und 1799 Euro für das Galaxy Z Fold4 los. Die Verfügbarkeit der Geräte soll ab Ende August gegeben sein. Schon heute beginnt auch in Deutschland die Vorbestellphase, in der die Kunden entweder Preisnachlässe oder kostenlose Dreingaben erhalten können.