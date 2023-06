Samsung bestätigt: Galaxy Z Fold5, Flip5 & Co Launch-Event in Seoul

Samsung hat bestätigt, dass man das nächste Unpacked-Event erstmals in der Geschichte der Mobilgerätesparte in seiner Heimat Südkorea abhalten wird. Das Samsung Galaxy Z Flip5 und Z Fold5, die Tab S9- und Watch6-Serien starten also in Koreas Hauptstadt Seoul.

Metropolregion Seoul ist Heimat von über 26 Millionen Menschen

Zusammenfassung Samsung veranstaltet nächstes Unpacked-Event erstmals in Südkorea.

Veranstaltungsort: COEX Center in Seoul.

Präsentation neuer Foldable-Smartphones, Smartwatches & Tablets.

Ort verschmilzt Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft.

Seoul eines der beliebtesten Reiseziele in Asien.

Termin wahrscheinlich 26. Juli 2023.

Wichtigste Produktpräsentation Samsungs in 2. Jahreshälfte.

Normalerweise finden Samsung Unpacked-Events , also die großen Präsentationen für neue Produkte des weltweit größten Herstellers von Elektronikgeräten, immer in Metropolen wie New York, San Francisco oder auch London, Berlin und Barcelona statt, um damit ein möglichst breites Publikum zu erreichen.In diesem Jahr wird alles ein bisschen anders: wie Samsung in einer inzwischen kurioserweise wieder gelöschten Pressemitteilung bestätigte, wird man die nächste Generation der Foldable-Geräte "bei einem Galaxy-Unpacked Ende Juli in Seoul enthüllen". Damit wird die Hauptstadt Südkoreas erstmals auch zum Schauplatz der weltweit ersten Präsentation von Samsungs neuesten Smartphones.Das Event wird laut Samsung im COEX Center stattfinden, einem gigantischen Veranstaltungskomplex, der mitten in einer Samseonmg-Dong genannten Gegend im Seouler Stadteil Gangnam liegt. Die Besucher der Veranstaltung könnten an diesem Ort nicht nur zahlreiche koreanische Startup-Unternehmen, sondern auch einen jahrtausende alten buddhistischen Tempel kennenlernen, so dass dort Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen, hieß es.Seoul ist eines der beliebtesten Reiseziele in Asien und steht Samsungs früheren Unpacked-Standorten New York, London oder San Francisco wohl in Sachen Stadtleben kaum nach. In der koranischen Hauptstadt leben fast 10 Millionen Menschen, wobei in der gesamtem Metropolregion um die koreanische Hauptstadt sogar mehr als 26 Millionen Menschen beheimatet sind.Beim nächsten Samsung Unpacked-Event wird es wie erwähnt um die neuen Foldable-Smartphones Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 gehen. Außerdem will Samsung dort auch seine neuen Smartwatches der Galaxy Watch-6-Serie präsentieren und auch die neue Galaxy Tab S9-Reihe von High-End-Tablets einführen. Es handelt sich somit um die wichtigste Produktpräsentation der Mobilgerätesparte des Elektronikriesen in der zweiten Jahreshälfte.Samsung selbst nennt zwar noch keinen genauen Termin, diverse Quellen haben aber bereits bestätigt, dass das Galaxy Unpacked am 26. Juli 2023 stattfinden wird.