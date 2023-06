Galaxy Z Fold 5: Erstes offizielles Bild des neuen Foldables von Samsung

Das Samsung Galaxy Z Fold5 ist da - zumindest auf einem ersten offiziellen Marketing-Bild. Das neue Flaggschiff-Smartphone mit faltbarem Display ist nun erstmals zu sehen, wobei das Bild auch ein wichtiges Detail verrät: es lässt sich komplett flach zusammenklappen.

Abgesehen von den Farben kaum optische Veränderungen

Weniger Schmutz zwischen den Gehäusehälften

Das indische Preisvergleichsportal MySmartPrice veröffentlichte gestern Abend ein Bild, das ganz offensichtlich direkt aus dem Umfeld von Samsung stammt. Angeblich kommt das Marketing-Bild von einer "anonymen Quelle", wobei jedem, der die Smartphone-Leaks der letzten Jahre auch nur im Ansatz verfolgt hat, eigentlich wissen dürfte, woher gerade im Fall von Samsung die frühen Bilder stammen.Sicher dürfte aber sein, dass das erste Marketing-Bild des Galaxy Z Fold 5 in diesem Fall definitiv echt ist. Es zeigt ein auf den ersten Blick in vielerlei Hinsicht gegenüber dem Vorgänger kaum verändertes Design, bei dem die drei Kameras auf der Rückseite vertikal angeordnet sind. Auch an der Platzierung der Ports und Kopfhörer hat sich offensichtlich nichts geändert.Auffällig ist aber, dass Samsung beim Galaxy Z Fold 5 in der fünften Generation seines großen Foldable-Smartphones nun endlich einen entscheidenden Schritt geht: wurden die Vorgängermodelle beim Zuklappen immer keilförmig gefaltet, liegen die beiden Gehäusehälften nun endlich flach auf. Damit erreicht nun auch der einstige Pionier der faltbaren Smartphones einen Stand, an dem einige Nachzügler schon länger angekommen sind.Neben dem optisch besseren Eindruck, der durch die größere Symmetrie im zusammengeklappten Zustand resultiert, dürfte das flache Aufliegen beider Gehäusehälften auch dafür sorgen, dass weniger Staub und anderer Schmutz dazwischengeraten kann. Ansonsten scheint es am Gehäuse kaum erkennbare Änderungen zu geben.Zwar soll die Dicke des Galaxy Z Fold 5 leicht schrumpfen und es könnte minimale Veränderungen an den anderen Abmaßen geben, doch insgesamt bleibt das neue Top-End-Foldable von Samsung wohl im Hinblick auf das Design unverändert. Für frischen Wind sorgen allerdings die Farben, denn Samsung will in diesem Jahr wohl auf eine Reihe von auffälligen Farben setzen.Die Vorstellung des Samsung Galaxy Z Fold 5 erfolgt am 11. August 2023 zusammen mit dem Galaxy Z Flip 5, den Tablets der Galaxy Tab S9-Serie und der Samsung Galaxy Watch 6-Serie . Der Vertrieb startet laut früheren Berichten am 11. August 2023, also wie üblich rund zwei Wochen nach der Präsentation.