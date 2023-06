Gebrauchtwagen-Markt: E-Autos sind immer häufiger zu finden

Der Verkaufsboom der letzten Jahre hinterlässt jetzt seine Spuren im Gebrauchtwagen-Markt: Immer mehr Elektroautos lassen sich inzwischen in zweiter Hand erwerben und dabei lässt sich durchaus eine Menge Geld sparen.

Schnäppchen bleiben selten

Zusammenfassung Verkaufsboom der letzten Jahre hinterlässt Spuren im Gebrauchtwagen-Markt.

Preise für Elektroautos auf Plattform 3,6 % niedriger als im Vormonat.

Gebrauchte Elektroautos ab 7000 Euro erhältlich.

Unternehmen setzen Elektroautos im Dienstfahrzeug-Zyklus ein.

Nachfrage nach günstigen, gebrauchten Stromern hoch.

Ideale Zweitwagen für kurze Strecken im Alltag.

Immerhin 5,4 Prozent mehr Angebote für gebrauchte Stromer sind im Mai gegenüber dem Vormonat auf AutoScout24 zu finden, teilte der Betreiber der Plattform mit. Damit wächst die Zahl der Angebote hier aktuell schneller, als es bei den Verbrennern der Fall ist. Generell hat die Zahl der Anzeigen nach der schwierigen Coronazeit wieder zugenommen, hieß es.Das wirkt sich auch auf die Preise aus. Für Verbraucher, die nach einem gebrauchten Fahrzeug suchen, ist das positiv, weniger begeistert dürften hingegen die sein, die ihr Auto noch für einen möglichst hohen Preis loswerden wollen. Der Durchschnittspreis für alle Elektroautos auf der Plattform lag demnach bei 37.828 Euro, das sind 3,6 Prozent weniger als im Vormonat.Wer sich ein Elektroauto zulegen will und nur ein kleines Budget hat, kann dabei zuversichtlicher auf die Suche gehen als noch vor einiger Zeit. Die Preise sind zwar noch weit über dem, was man teilweise bei alten Verbrennern erwarten kann, allerdings finden sich bereits für rund 7000 Euro einige nicht mehr ganz frische Modelle des Renault Zoe. Und für unter 14.000 Euro sind Elektro-Ausführungen vom VW Golf und anderen Wettbewerbern dieser Klasse zu bekommen.In den kommenden Jahren dürfte die Entwicklung noch deutlich weitergehen. Denn längst sind Elektroautos im Dienstfahrzeug-Zyklus zahlreicher Unternehmen angekommen, wo sie nur für relativ kurze Zeit unterwegs sind und vor einem zu hohen Wertverlust wieder verkauft werden. Es wird aber wohl noch etwas dauern, bis man dann auch in größerer Zahl Schnäppchen finden kann. Denn die Nachfrage nach günstigen gebrauchten Stromern ist hoch - sie sind insbesondere für Eigenheim-Besitzer mit PV-Anlage ideale Zweitwagen für die zahlreichen kurzen Strecken, die im Alltag zu bewältigen sind.