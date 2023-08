Firefox kann jetzt die Erweiterungen des Chrome einfach übernehmen

Fehlende Erweiterungen sollen zukünftig kein Grund mehr sein, auf die Nutzung des Firefox-Browsers zu verzichten und sich stattdessen dem Konkurrenten Chrome zuzuwenden. Die Entwickler ermöglichen nun immerhin die Übernahme der Extensions des Google-Produkts.

Freischalten bitte

Erst lädt man about:config über die Adresszeile

Anschließend bestätigt man, dass man vorsichtig sein wird

Jetzt gilt es nach browser.migrate.chrome.extensions.enabled zu suchen

Mit einem Wechsel auf True wird das Feature aktiviert

Nun muss der Firefox nur noch neu gestartet werden

Es gibt noch Arbeit

Zusammenfassung Firefox-Browser ermöglicht Übernahme von Chrome-Erweiterungen

Persönliche Daten wie Lesezeichen und Browserverlauf übertragbar

Technische Voraussetzungen für Erweiterungsübernahme integriert

Neues Feature für Firefox 116 verfügbar, muss aber aktiviert werden

Import von Erweiterungen beim ersten Start oder über Einstellungen

Anpassungen oder Einstellungen werden bisher nicht übernommen

Bisher ließen sich persönliche Daten wie Lesezeichen oder der Browserverlauf von konkurrierenden Produkten übernehmen. Jetzt ist es aber auch möglich, die Erweiterungen mitzunehmen, wenn man auf den Firefox umsteigt. Dafür haben die Entwickler des Browsers in der letzten Zeit die technischen Voraussetzungen in den Unterbau ihrer Software integriert.Das neue Feature kann von allen Usern ausprobiert werden, die über die aktuellste Firefox-Version 116 verfügen. Das Feature gehört aber bis jetzt nicht zur finalen Standardausstattung, sondern muss mit folgenden Schritten erst einmal aktiviert werden:Anschließend steht das Feature im Firefox zur Verfügung. Wenn es in der finalen Fassung ankommt, wird der Nutzer dann bereits beim ersten Start des Browsers gefragt, ob er neben anderen Daten auch die Erweiterungen eines parallel installierten Chrome übernehmen will. Der gleiche Import lässt sich aber auch über die Einstellungen unter "Allgemein > Browserdaten importieren" auslösen.Die Funktion ist zur Zeit noch auf Google Chrome und ausgewählte Erweiterungen beschränkt. Obwohl Firefox- und Chrome-Erweiterungen das gleiche Framework, WebExtensions, verwenden, sind sie nicht sofort kompatibel. Firefox-Nutzer, die versuchen, Erweiterungen aus dem Web Store von Chrome zu installieren, werden feststellen, dass dies nicht funktioniert. Und auch benutzereigene Anpassungen oder Einstellungen werden bislang nicht mit übernommen. Hier dürfte sich in der nächsten Zeit aber noch einiges tun.