Gefährlich schnell: Tesla stellt neuen Rundenrekord am Nürburgring auf

Rennfahrer Sebastian Vittel hat für Tesla einen neuen Rekord aufgestellt. Mit einem Model S Plaid mit Track Pack hat er einen Rundenrekord für Serien-EV am Nürburgring aufgestellt. Er schaffte die 20 Kilometer der Nordschleife in 7 Minuten, 25 Sekunden und 23 Hundertstel.

Damit hat sich Tesla nun den Rundenrekord von Porsche wieder zurückgeholt . Der bisherige Rekord lag bei dem deutschen Automobilhersteller und wurde im Sommer 2022 mit einem Taycan aufgestellt. Tesla unterbot die Runde jetzt wieder um acht Sekunden.Tesla-Chef Elon Musk gab bei Twitter die neuen Bestwerte bekannt. Das Tesla-Racing-Team ging dafür mit einem Serienfahrzeug an den Start, mit einem speziellen Racing-Paket, so wie man das bei Tesla bestellen kann.Das sogenannte "Track-Pack" besteht vor allem aus einem modifizierten Bremsen- und Reifenpaket und speziellen Felgen. Diese Extras sollen rund 15.000 Dollar kosten und sind ab sofort auf Nachfrage für das Model S Plaid erhältlich. Dazu kommt der "Track Mode", der die Höchstgeschwindigkeit des Plaid auf 282 km/h erhöht.Interessant ist die Reaktion des Rennfahrers und seines Beifahrers, dem ebenfalls rennerfahrenen YouTubers Misha Charoudin auf den neuen Rekord. In einem halbstündigen Video analysieren sie gemeinsam, wie sich das Fahrzeug auf der Rennstrecke verhalten hat, mit welchem Modus sie unterwegs waren und was sie als Fazit zu der Aktion sagen.Zum Nachmachen ist die Aktion auf dem Nürburgring auf jeden Fall nicht geeignet. Laut den Fahrern ist der Plaid "gefährlich schnell und instabil", und als Straßenfahrzeug definitiv nicht für Rennen gemacht. Besonders die von Tesla zusätzlich angebotenen "Track-Paket"-Reifen und -Bremsen überzeugten nicht. An der Serienausstattung gab es auch Kritik - die gilt aber wohlgemerkt nicht nur im Hinblick auf die Rennstrecke. Sowohl Sitze als auch Lenkrad sollten überarbeitet werden.