Der Elektroautobauer Tesla soll eine neue Version seines erfolgreichsten Modells planen. Laut einem Bericht, der sich auf gut informierte Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens stützt, ist ein Re-Design des Tesla Model Y geplant, mit dem man vor allem in China punkten will.

Neues Design soll Verkäufe ankurbeln

Teslas größtes Werk wird in der Neujahrspause umgebaut

Zusammenfassung Tesla plant Redesign des Model Y für China-Markt

Neue Model Y-Version soll in Shanghai gefertigt werden

Konkurrenz zu chinesischen E-Auto-Herstellern soll wachsen

Größere Änderungen als beim Update vom Oktober 2023 vorgesehen

Produktionsstart vom Model Y für Frühjahr 2024 geplant

Model Y macht fast 75% der Tesla-Verkäufe in China aus

Überarbeitung zielt auf Kostenersparnis und Verkaufsanstieg ab

Tesla will laut dem US-Wirtschaftsdienst Bloomberg eine neue Ausgabe seines Models Y auf den Markt bringen, die zunächst nur im Werk des Unternehmens in Shanghai gebaut werden soll. Die überarbeitete Ausgabe des Model Y soll dem Bericht zufolge primär in China vertrieben werden, um der immer stärkeren Konkurrenz der großen Zahl von chinesischen Herstellern von Elektroautos etwas entgegenzusetzen.Angeblich plant Tesla eine Reihe "offensichtlicherer Änderungen am Exterieur und Interieur" als beim letzten kleineren "Update" im Oktober 2023, bei dem man nur ein neues Design der Räder und eine geänderte Ambientebeleuchtung eingeführt hatte. Wie genau die Veränderungen beim überarbeiteten Tesla Model Y aussehen werden, bleibt zunächst abzuwarten.Die Produktion vom überarbeiteten Model Y soll im Frühjahr 2024 anlaufen, wobei im Zuge des chinesischen Neujahrsfestes im Februar wohl eine Um- bzw. Aufrüstung der Fertigungsstraßen im jüngeren Teil des Tesla-Werks in Shanghai vorgenommen werden soll. Dazu wird die Produktion für rund eine Woche teilweise eingestellt, um die Umrüstung vorzunehmen.Später sollen vor dem Beginn der Massenfertigung der des Tesla Model Y Redesigns noch weitere Anpassungen nötig sein, heißt es weiter. Dass Tesla ausgerechnet das Model Y überarbeitet, überrascht keineswegs, machte dieses Fahrzeug doch fast Dreiviertel aller Verkäufe des Unternehmens in China aus. Das Tesla-Werk in Shanghai ist der nach Stückzahlen größte Standort des US-Konzerns.Mehr als die Hälfte aller weltweit gefertigten Tesla-Fahrzeuge stammen mittlerweile aus Shanghai. Das Model Y wurde 2020 erstmals eingeführt und hat sich mittlerweile zu einem der beliebtesten Modelle entwickelt. Tesla will mit der Überarbeitung anstelle der Einführung eines vollkommen neuen Fahrzeugs offenbar vor allem die Kosten gering halten und gleichzeitig die Verkäufe ankurbeln.Eine ähnliche Taktik verfolgt das Unternehmen auch beim Model 3, dem man vor einigen Monaten eine verbesserte Optik und eine größere Reichweite spendiert hatte, um wieder mehr Kunden anlocken zu können.