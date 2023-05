Erstmals ein E auf Nr 1: Tesla Model Y meistverkaufter PKW weltweit

Erstmals führt ein Elektroauto die Statistik der meistverkauften PKW-Modelle weltweit an. Geschafft hat dies das Tesla Model Y . Dies ist dabei keine kurze Momentaufnahme, sondern betrifft die Absatzstatistiken der Autobranche für das erste Quartal 2023.

Am Dauerbrenner vorbei

Zusammenfassung Tesla Model Y ist erstmals meistverkaufter PKW weltweit (Q1 2023).

Vor Markteinführung war angepeilt, 1 Mio. Model Y/Jahr zu verkaufen.

Letztes Jahr meistverkauftes Fahrzeug in Europa & Kalifornien.

Im Q1 2023 267.200 Model Y verkauft (256.400 Toyota Corolla).

Potenzial, 1 Mio. Model Y/Jahr zu verkaufen.

Bereits vor der Markteinführung hatte Tesla damit gerechnet, dass man das Model Y bis zu einer Million Mal im Jahr verkaufen könnte - was schon einen Anspruch auf den Spitzenplatz darstellte. Vielfach wurde dies von unabhängiger Seite aber als viel zu optimistische Zielsetzung des Konzerns angesehen. Die jüngsten Daten des Branchenanalysten JATO Dynamics geben dem Hersteller nun aber durchaus recht.Im vergangenen Jahr war das Model Y das meistverkaufte Fahrzeug in Europa und Kalifornien, das viertbestverkaufte in China - obwohl der Geschmack und die Modellverfügbarkeit in China anders sind als im Rest der Welt - und es war in der Top-Ten-Liste der USA vertreten, allerdings deutlich hinter mehreren Pickups und SUVs. Am Ende war es das drittbestverkaufte Auto weltweit und natürlich will Tesla in diesem Jahr auf Platz 1 kommen.Das scheint zu klappen, denn in den ersten drei Monaten ist das Modell bereits am weltweit sehr beliebten Toyota Corolla vorbeigezogen. Basierend auf Verkaufszahlen von 53 Märkten haben die JATO-Analysten hochgerechnet, dass im ersten Quartal weltweit 267.200 Model Y verkauft wurden. Der Corolla kam auf 256.400 Stück.Wenn die Nachfrage nicht aus irgendeinem Grund abreißt, hat das Fahrzeug durchaus das Potenzial, die Millionen-Marke in diesem Jahr zu knacken. Angesichts der letzten Preissenkungen seitens des Herstellers, ist dabei durchaus mit einiger zusätzlicher Dynamik zu rechnen. Im Jahresvergleich ist bereits eine satte Steigerung zu sehen: 2022 konnte Tesla im Durchschnitt 189.000 Model Y pro Jahresviertel absetzen - damals war aber unter anderem die auf das Model Y ausgelegte Fabrik in Deutschland noch nicht voll dabei.