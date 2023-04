Hakuto-R: Erste private Mondlandung von ispace ist gescheitert

Gestern wollten die Japaner von ispace Geschichte schreiben und als erstes private Raumfahrtunternehmen erfolgreich einen Mondlander auf den Erdtrabanten bringen. Doch das Vorhaben scheiterte wohl, da der Kontakt zu Hakuto-R verloren wurde.

Vermutlich (zu) harte Landung

ispace

Gestern Nachmittag bzw. am frühen Abend sollte Hakuto-R auf dem Mond landen, das wäre ein historisches Ereignis gewesen - einerseits, weil Japan damit zu den USA, der ehemaligen Sowjetunion und China als erfolgreiche "Mondbesucher" gestoßen wäre, andererseits weil das das erste privatwirtschaftliche Vorhaben dieser Art sein sollte.Doch ein neues Erfolgskapitel in der Geschichte der Mondraumfahrt muss noch warten. Denn um 18:40 Uhr sollte der Mondlander auf der Mondoberfläche sanft aufsetzen, was jedoch vermutlich misslang. Ob Hakuto-R zu hart aufschlug bzw. dabei zerstört wurde, ist derzeit nicht genau bekannt, klar ist im Wesentlichen nur, dass der Kontakt zum Lander verloren ging.Die Reise von Hakuto-R und des an Bord befindlichen Rovers der Vereinigten Arabischen Emirate begann im Dezember 2022 per Falcon 9-Rakete von SpaceX und dauerte - aus Treibstoff-Gründen - rund vier Monate. Statt knallender Sektkorken musste ispace-CEO Takeshi Hakamada aber gestern bekannt geben, dass man derzeit von einem Misserfolg ausgeht."Wir sind nicht in der Lage, eine erfolgreiche Landung zu bestätigen", so Hakamada. "Wir müssen deshalb davon ausgehen, dass wir die Landung auf der Mondoberfläche nicht vollenden konnten. Unsere Ingenieure untersuchen die Situation weiter." In einer Mitteilung teilte ispace später mit, dass festgestellt wurde, dass "die Landefähre mit hoher Wahrscheinlichkeit eine harte Landung auf der Mondoberfläche gemacht hat".Hakamada bezeichnete den Landeversuch aber dennoch als Erfolg, da man bis kurz vor Touchdown Daten vom Lander erhalten habe, was bei zukünftigen Missionen helfen wird. Derzeit werden die bis zum Ende der Landesequenz erfassten Telemetriedaten analysiert, man wird die Details nach Abschluss dieser Untersuchung veröffentlichen.