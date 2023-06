Japan plant schwimmende Hightech-Stadt für bis zu 40.000 Einwohner

In den vergangenen Wochen und Monaten ist eine Art Wettbewerb entstanden, wer das ambitionierteste architektonische Projekt präsentieren kann. Und dabei spielt meist eine Rolle, wovon man genug hat - im Fall von Japan sind es Küsten und Meer.

Vor einigen Monaten wurden zwei Projekte aus Saudi-Arabien vorgestellt, die ambitionierter nicht sein könnten. "The Line" ist eine rund 170 Kilometer lange Hightech-Stadt, die in der Wüste entstehen soll und die an einen Science-Fiction-Film erinnert. Das Erstaunliche dabei: Das ist nicht nur ein Hirngespinst übereifriger Architekten und Städteplaner, es gibt mittlerweile diverse Hinweise, dass dieses Projekt umgesetzt werden könnte. Es ist auch denkbar, dass der "Borg-Würfel" namens The Mukaab irgendwann einmal in Riad stehen wird.Ähnlich ambitioniert, wenngleich unter Zuhilfenahme eines anderen Elements, ist das japanische Projekt Dogen City . Das japanische Architektur-Startup N-Ark hat Pläne für eine schwimmende Stadt vorgestellt, die Tourismus, medizinische Einrichtungen und sogar Weltraumraketen beherbergen soll.Dogen City soll vollständig autonom sein und Strom, Lebensmittel und Wasser für bis zu 40.000 Menschen bereitstellen. Dauerhaft sollen auf der schwimmenden Stadt rund 10.000 Menschen leben, bei den restlichen 30.000 handelt es sich um Touristen. Der Umfang des Komplexes beträgt vier Kilometer, die runde Form wurde auch explizit entworfen, um Stürmen und Tsunamis zu widerstehen.Der Aufbau der Stadt ist so entworfen, damit die Stadt im Einklang mit der Natur und konkret dem Meer ist. Das bedeutet unter anderem, dass es auch ein Datenzentrum gibt, welches sich unter Wasser befindet - um es auf diese Weise kühlen zu können. Dogen City soll viel Grün bieten, dazu kommen Einrichtungen zur Lebensmittelproduktion, eine Schule, Sportanlagen, Krankenhäuser, Parks, Stadien, Hotels und Büros. Und weil N-Ark das Ganze durchaus selbst als Science-Fiction sieht, hat man auch einen Raketenlandeplatz inkludiert.Wo genau sich Dogen City befinden soll, ist noch nicht bekannt, ebenso wenig, wie viel das Projekt kosten könnte. Immerhin hat N-Ark einen Termin genannt, man peilt 2030 als Termin für die Umsetzung bzw. Finalisierung des Projekts an.