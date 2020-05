Kerbal Space Program - Raketenwissenschaft selbstgemacht

2 GHz Dual-Core-Prozessor

4 GB RAM

Grafikkarte mit 512 MB VRAM und Shader Model 3.0

1 GB freier Festplattenspeicher

Ab Windows XP

Beihandelt es sich um eine Weltraumsimulation für Einzelspieler, in der es nach dem freiheitlichen Sandkastenprinzip um die Planung und Umsetzung von Reisen ins All geht.Dabei gilt es aus verschiedenen Bauteilen ein Flugobjekt zu konstruieren, anschließend zu steuern und beispielsweise die Himmelskörper der fiktiven Galaxie im Spiel zu erkunden oder eine Raumstation zu errichten. Neben der Erfüllung selbst gesteckter Ziele können auch vorgegebene Missionen erfüllt werden. Die Besonderheit besteht darin, dass dies alles auf Grundlage einer realen, wenn auch vereinfachten Physik geschieht. Der Spieler erhält also einen Eindruck davon, was die echten Raumfahrt-Ingenieure leisten und zu beachten haben.Der noch in Entwicklung befindliche Indie-Titel kann im Rahmen einer sogenannten Early-Access-Phase bereits vor der Fertigstellung käuflich erworben werden , wodurch die Entwicklung und die fortlaufenden Updates mitfinaziert werden. Darüber hinaus sorgen von Spielern erstellte Modifikationen bereits für unzählige zusätzliche Inhalte.Das sich verantwortlich zeichnende Entwicklerstudio Squad bietet eine Demoversion von Kerbal Space Program an, die sich derzeit auf dem Stand von Anfang 2013 befindet und dementsprechend gegenüber der aktuellen Beta-Version im Funktionsumfang deutlich eingeschränkt ist. So sind beispielsweise nur wenige Gebäude, Bauteile und Himmelskörper verfügbar. Zum Antesten erhalten ambitionierte Raumfahrer nichtsdestotrotz einen guten Einblick in das Spielgeschehen. Sowohl die Demo als auch die Vollversion sind neben Windows auch für Mac OS X und Linux erhältlich.