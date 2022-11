Kurz vor Mondumkreisung: NASA schickt cooles Selfie aus dem All

Mit dem dritten angesetzten Starttermin ist die neue Mondmission Artemis nun in der zurückliegenden Woche gestartet. Seither schickt die Rakete Daten zur Auswertung - und ein imposantes Selfie ihres Fluges aus dem All.

Kontakt wird abbrechen

Am Tag vier der NASA-Mondmission hat Orion nun gestern grünes Licht für den Vorbeiflog am Mond bekommen. Alle Daten sind gut, der Mondumkreisung steht damit nichts mehr im Weg. Der eigentliche Höhepunkt der Artemis-Mission wird in Kürze stattfinden.Als kleine "Erinnerung" an diesen Moment schickte die Rakete nun ein hochaufgelöstes und daher sehr eindrucksvolles Selfie zurück zur Erde. Die NASA plant nun am Monat den Vorbeiflug und kehrt dann schon wieder zurück zur Erde.Die NASA wird den Vorbeiflug live am Montag, 21. November, ab 7:15 Uhr EST übertragen. Die eigentliche Zündung ist dann für 7:44 Uhr geplant.In diesen wenigen Minuten wird es dann noch einmal richtig spannend. Den Orion wird die Kommunikation mit der Erde verlieren, wenn das Raumschiff den Mond von 7:25 Uhr bis 7:59 Uhr passiert und sich der Mondoberfläche um 7:57 Uhr bis auf etwa 80 Meilen (ca. 129 Kilometer) annähert. Ob dieses Manöver geklappt hat, wird man erst nach diesen 34 Minuten auf der erdabgewandten Seite des Mondes wissen. In der Zwischenzeit gehen übrigens die Planungen für die kommenden Mondmissionen voll weiter.Die NASA hat das Budget für SpaceX erhöht. Der ursprüngliche Vertrag von SpaceX mit der NASA hatte einen Wert von 2,9 Milliarden Dollar, jetzt kommen weitere 1,15 Milliarden Dollar dazu.Die Starship-Mondlandefähre des Unternehmens sollte 2025 zum ersten Mal Astronauten zum Mond bringen, doch derzeit geht man von einem Starttermin von Artemis 3 im Jahr 2026 aus. Nach seiner Aussage rechnet die NASA mit Verzögerungen bei der Entwicklung des menschlichen Landungssystems und der nächsten Generation von Raumanzügen. Die Artemis-4-Mission der NASA, die vier weitere Astronauten zum Mond bringen soll, wird frühestens 2027 starten.