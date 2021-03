Maxthon - Kostenloser Web-Browser mit Cloud-Anbindung

Blockchain-Apps nativ unterstützt.

Maxthon Download & Installation

Maxthon nun mit Chromium-Unterbau

Chromium als Grundlage

Web Browser mit Blockchain-Funktionen

Unterstützung von Blockchain-Tech­no­lo­gien

Blockchain-Identitätsmanager VBox

NBdomain-Protokoll

Maxthon - Kostenloser Internet Browser

Der Download von Maxthon installiert einen Webbrowser auf Chromium-Basis, der viele An­pas­sungsmöglichkeiten bietet undMaxthon will seinen Benutzern nicht nur eine schnelle und sichere Internetnutzung er­mög­li­chen, sondern auch den Einstieg in die Welt der Blockchain erleichtern. Derzeit steht Maxthon in der Version 6.1.1.1000 zum kostenlosen Download für Windows bereit.Maxthon unterstützt alle aktuellen Windows-Editionen und wird in separaten 32-Bit- sowie 64-Bit-Versionen zum Download angeboten. Alternativ stellt der Entwickler außerdem portable Ausgaben sowie Apps für Android und iOS be­reit. Um die Cloud-Funktionen des Browsers nutzen zu können, ist nach dem Start das Erstellen eines kostenlosen Benutzerkontos erforderlich, zwingend notwendig ist dieser Schritt jedoch nicht.Der ehemals im Jahr 2002 unter dem Namen MyIE2 veröffentlichte Browser kann mittlerweile auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurückblicken. Mit dem Update auf Version 6 wurde die Software grundlegend überarbeitet. Künftig dient, was den Ent­wick­lern zufolge den Browser zugleich schneller, stabiler und sicherer als bisher macht.Chrome-Nutzer finden sich in dem Browser daher sofort zurecht und dieser bietet eine ver­gleich­bare, zum Teil aber auch erweiterte Basis an Grundfunktionen. Zu diesen zählen die Darstellung von Webseiten in Tabs, die Synchronisation von geöffneten Seiten, Lesezeichen und Passwörtern oder ein Incognito-Modus. Zusätzlich kann Maxthon auf Knopfdruck Screenshots erstellen, in einen abgedunkelten Nachtmodus wechseln und über Mausgesten gesteuert werden.Aufgrund der Chromium-Basis ist die Installation sämtlicher Chrome-Erweiterungen möglich. Eine ehemalige Kernfunktion, nämlich die Möglichkeit zum Wechseln zwischen den beiden Ren­dering-Engines Trident (Internet Explorer) und WebKit (Chrome), ist mit der neuen Ver­si­on hingegen nicht mehr möglich.Während sich Maxthon somit wie ein "normaler" Webbrowser nutzen lässt, will er sich zugleich durch dievon der Konkurrenz abheben. Hierzu sind derund dasdirekt in den Brow­ser integriert, über Schnittstellen können Entwickler eigene Blockchain-Apps im­ple­men­tie­ren. Möglicherweise sind hierfür alle noch nicht alle Funktionen in der aktuellen Version ver­füg­bar.Auch mit der neuesten Version stellt Maxthon eine Alternative zu bewährten Browsern wie Microsoft Edge Google Chrome oder Mozilla Firefox dar und bietet dank seiner exklusiven Blockchain-Features interessante Alleinstellungsmerkmale.