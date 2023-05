'Edge for Gamers': Microsoft arbeitet an Spiele-Modus für Edge-Browser

Microsoft experimentiert derzeit mit einem neuen Modus für das Design seines Chromium-basierten Browsers Edge, bei dem man jetzt den Gaming-Bereich ins Visier nimmt. Wer den "Edge for Gamers"-Modus aktiviert, kann den Browser so für Spiele-Fans optimieren lassen.

Der Windows-Fan und Reddit-User Leopeva64 wies auf Twitter darauf hin , dass sich in den jüngsten Vorabversionen von Microsoft Edge aus dem Canary-Entwicklungskanal im Bereich für die Anpassung des Aussehens des Edge-Browsers ein neuer Schalter mit der Beschriftung "Edge for Gamers" findet.Legt man diesen Schalter um, wird automatisch der Themes-Bereich des Add-On-Stores von Edge geöffnet und Microsoft lässt ebenfalls automatisch Links zu der Kommunikationslösung Discord und dem Video-Streaming-Dienst Twitch in der Seitenleiste des Browsers hinzufügen.Weiterhin wird der "Dunkle Modus" der Edge-Oberfläche aktiviert und die Einstellung zur "Verbesserung des Spiele-Erlebnisses" wird automatisch eingeschaltet. Denkbar ist, dass Microsoft weitere Veränderungen vornimmt, wenn man den "Spielemodus" des Browsers in den neuen Canary-Builds aktiviert, doch bisher liegen dazu noch keine weiteren Informationen vor.In der Beschreibung für "Edge for Gamers" verspricht Microsoft ein verbessertes Erlebnis für Gaming-Fans, das sich von einer "Gaming-Homepage" über Sidebar-Apps für Gamer, den Effizienzmodus für PC-Gaming bis hin zum dunklen Modus und Gaming-Themes erstreckt. Inwiefern dies für Gamer tatsächlich einen Vorteil mit sich bringen kann, muss wohl jeder selbst entscheiden.Es ist nicht der erste Versuch eines Browser-Herstellers, sich Nutzern aus dem Gaming-Umfeld mit bestimmten Anpassungen zu nähern. So bietet der inzwischen in chinesischem Besitz befindliche Hersteller Opera Software mit Opera GX bereits seit Längerem eine spezielle Gaming-Version ihres Browsers an. Wann und in welchem Umfang "Edge for Gamers" in den finalen Ausgaben von Edge landen wird, bleibt abzuwarten.