Netflix: Überblick der neuen Filme und Serien im Mai 2023

Für Mai kündigt Netflix mehr als 50 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights des Streaming-Dienstes gehören unter anderem Fubar, The Mother, ein Bridgerton Spin-Off, Blood & Gold, Queen Cleopatra und Bill & Ted. In diesem Artikel findet ihr alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Serien im Mai 2023

Love Village ab 2. Mai

Der Schneider ab 2. Mai

Jewish Matchmaking ab 3. Mai

Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte ab 4. Mai

Sanctuary ab 4. Mai

Dance Brothers ab 10. Mai

Mulligan ab 12. Mai

Black Knight ab 12. Mai

Queer Eye: Staffel 7 ab 12. Mai

Doctor Cha ab 17. Mai

Rhythm + Flow: Nouvelle École: Staffel 2 ab 17. Mai

Yakitori: Soldiers of Misfortune ab 18. Mai

XO, Kitty ab 18. Mai

Stumm ab 19. Mai

Selling Sunset: Staffel 6 ab 19. Mai

Young, Famous & African: Staffel 2 ab 19. Mai

The Good Bad Mother ab 20. Mai

The Ultimatum: Queer Love ab 24. Mai

FUBAR ab 25. Mai

Rabo de Peixe ab 26. Mai

Barbecue Showdown: Staffel 2 ab 26. Mai

Siren: Survive the Island - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Mai 2023

Royalteen: Prinzessin Margrethe ab 11. Mai

The Mother ab 12. Mai

Fanfic ab 17. Mai

Faithfully Yours ab 17. Mai

Kathal - A Jackfruit Mystery ab 19. Mai

Hammerharte Jungs ab 24. Mai

Muttertag ab 24. Mai

Blood & Gold ab 26. Mai

Tin & Tina ab 26. Mai

Mixed by Erry ab 31. Mai

Netflix: Neue Comedy Specials im Mai 2023

Hannah Gadsby: Something Special ab 9. Mai

Wanda Sykes: I'm An Entertainer ab 23. Mai

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Staffel 3 ab 30. Mai

Netflix: Neue Dokumentationen im Mai 2023

Queen Cleopatra ab 10. Mai

Missing: Dead or Alive? ab 10. Mai

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me ab 16. Mai

Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen ab 17. Mai

McGregor Forever ab 17. Mai

Victim/Suspect ab 23. Mai

MerPeople ab 23. Mai

Netflix: Neue Animes im Mai 2023

Ultraman: Staffel 3 ab 11. Mai

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Mai 2023

Larva Family ab 4. Mai

Spirit Rangers: Staffel 2 ab 8. Mai

Kitti Katz ab 18. Mai

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 3 ab 22. Mai

Netflix: Neue Lizenztitel im Mai 2023

Bill & Ted retten das Universum ab 1. Mai

Höllgrund ab 2. Mai

The Perfect Mother ab 5. Mai

Die Känguru-Chroniken ab 10. Mai

A Quiet Place ab 15. Mai

Barbie in: Die magischen Perlen ab 16. Mai

Zuletzt in Terminator: Dark Fate zu sehen, kehrt Arnold Schwarzenegger als CIA-Agent im Ruhestand bei Netflix auf die Mattscheibe zurück - in der Action-Serie FUBAR. Weiterhin tritt Jennifer Lopez als militärisch ausgebildete Auftragsmörderin in The Mother auf. Und wer noch mehr Action benötigt, sieht in Blood & Gold desertierte Wehrmachtssoldaten im Kampf gegen Nazis.Etwas ruhiger dürfte es hingegen bei Queen Charlotte zugehen, dem neuen Bridgerton-Prequel, das direkt am 4. Mai startet. Ebenso gespannt blickt die Streaming-Welt auf Queen Cleopatra, einer Kombination aus Dramaserie und Dokumentation, für die aktuell vor allem Jada Pinkett Smith Kritik aufgrund möglichem "Blackwashings" erfährt.Abseits davon startet im Mai die Netflix-Komödie Hammerharte Jungs als Fortsetzung von Harte Jungs sowie Knallharte Jungs und Anime-Fans kommen mit der dritten Staffel von Ultraman zumindest etwas auf ihre Kosten. Zu guter Letzt nimmt der Streaming-Dienst zeitexklusive Lizenztitel wie Bill & Ted retten das Universum mit Keanu Reeves und Alex Winter, Die Känguru-Chroniken sowie A Quiet Place mit Emily Blunt und John Krasinski auf.