Serien und Filme: Diese Woche neu bei Netflix, Disney+ & Prime Video

Kunden von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ werden in dieser Woche mit 27 neuen Filmen und Serien beliefert. Zu den Highlights der Streaming-Dienste gehören Bill & Ted, Bridgerton, The Great Gatsby und alles zum Star-Wars-Tag. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 18

Bill & Ted retten das Universum ab 1. Mai

Höllgrund ab 2. Mai

Love Village ab 2. Mai

Der Schneider ab 2. Mai

Jewish Matchmaking ab 3. Mai

Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte ab 4. Mai

Sanctuary ab 4. Mai

Larva Family ab 4. Mai

The Perfect Mother ab 5. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 18

The Great Gatsby ab 03. Mai

Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr ab 03. Mai

Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft ab 04. Mai

The Fall: Tod in Belfast ab 05. Mai

Auerhaus ab 06. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 18

Ein Funken Hoffnung - Anne Franks Helferin ab 2. Mai

Ed Sheeran: The Sum Of It All - Miniserie ab 3. Mai

Psy Summer Swag 2022 ab 3. Mai

Wu-Tang: An American Saga - Staffel 2 ab 3. Mai

Star Wars: Visionen - Volume 2 ab 4. Mai

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi ab 4. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi - Staffel 2 ab 5. Mai

Planners - Staffel 1 ab 5. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi - Staffel 1 ab 5. Mai

John F. Kennedy - Tatort Dallas ab 5. Mai

Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern ab 5. Mai

Untreu ab 5. Mai

Tengoku-Daimakyo - Staffel 1 ab 6. Mai

Vom 1. bis 7. Mai zeigt sich Netflix vergleichsweise zurückhaltend und dennoch international. Unter anderem startet mit Queen Charlotte ein Ableger der britischen Romantik-Dramaserie Bridgerton, während mit Der Schneider, Eine perfekte Mutter, Sanctuary und Live Village Serien aus der Türkei, Frankreich und Japan aufgenommen werden. Deutlich mehr Zuschauer dürften Bill & Ted retten das Universum mit Keanu Reeves und Alex Winter ansprechen.Bei Amazon Prime Video laufen zeitexklusive Lizenztitel wie The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio und The Fall: Tod in Belfast mit Gillian Anderson an. Disney+ widmet sich hingegen dem Star-Wars-Day am 4. Mai - "May the force be with you!" Am Donnerstag startet die zweite Ausgabe von Star Wars: Visionen und die für Vorschulkinder kreierte Serie Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi. Ebenso wird man die komplette Star-Wars-Kinofilmreihe und Serien wie The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Andor und Co. in den Mittelpunkt rücken.