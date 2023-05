GPT4free: OpenAI droht Entwickler von kostenloser GPT-4-Version

Mit ChatGPT und GPT-4 feiert das von Microsoft mitfinanzierte Unternehmen OpenAI riesige Erfolge. Die KI-Bots stehen u. a. via Bing zur Verfügung, wer sie direkt nutzen will, der muss aber bezahlen. Das GitHub-Projekt namens GPT4free umgeht das - es gibt nun aber Ärger.

GPT-4 kostenlos über "Umwege"

Zusammenfassung Microsoft Bing integriert KI-Bots von OpenAI in Suchmaschine.

Direkter Zugang zu OpenAI-Chatbots nur gegen Bezahlung.

GitHub-Projekt GPT4free umgeht Kosten, ist beliebt.

OpenAI-Entwickler erhält Brief, Aufforderung zur Löschung.

Xtekky argumentiert, dass er nichts Illegales macht.

Microsoft Bing hat vor einiger Zeit ChatGPT massentauglich gemacht und in der Suchmaschine des Redmonder Konzerns kommt auch bereits GPT-4 zum Einsatz. Das genügt den meisten Nutzern wohl auch, zumindest wenn sie kein Problem damit haben, Bing zu nutzen.Es gibt aber eben genügend Leute, die OpenAI-Chatbots direkt nutzen wollen. Das "alte" ChatGPT steht allen frei zur Verfügung, und zwar direkt bei OpenAI. Im Fall von GPT-4 ist das nicht ohne Weiteres möglich. Denn Nutzer müssen hierfür ChatGPT Plus bzw. den Zugang zur OpenAI-API bezahlen oder eine Seite finden, die - wie Bing - einen GPT-4-basierten Chatbot bereitstellt.Ein GitHub-Projekt namens GPT4free ermöglicht indes einen kostenlosen Zugang zu GPT-4 sowie GPT-3.5, und zwar indem die Anfragen über Dienste wie You.com, Quora und CoCalc geleitet werden. Die Antworten bekommen die Nutzer dann via GPT4free. Die Repository ist enorm beliebt und die derzeit beliebteste neue auf GitHub.Doch aktuell stellt sich die Frage: Wie lange noch? Wie Tom's Hardware berichtet, hat der unter dem Namen Xtekky auftretende Entwickler von OpenAI einen Brief bekommen, der ihn auffordert, das Projekt zu beenden und es von GitHub zu nehmen. Das KI-Unternehmen gab ihm fünf Tage Zeit, sollte er der Aufforderung nicht Folge leisten, müsse er mit einer Klage rechnen.Der GPT4free-Entwickler ist überzeugt, dass er hier nichts Illegales macht und das Argument von OpenAI auch nicht greife, da er nicht deren API anzapft, sondern nur frei im Netz verfügbare Dienste (denen allerdings die Werbeeinnahmen entgehen). Sollten diese ein Problem mit seinen Scripts haben, dann sollen sie ihn direkt ansprechen."OpenAI könnte sich auch an die Websites wenden und sie warnen/benachrichtigen und in Zusammenarbeit mit mir einen Takedown durchführen, aber es scheint, dass dies ausschließlich von OpenAI kommt, und sie behaupten im Grunde, dass ich sie direkt angreife", sagte.Xtekky gibt sich kämpferisch und meint, dass OpenAI Druck ausübt, damit er oder sie die Repo von sich aus löscht: "Aber der richtige Weg sollte ein offizielles DMCA sein, und zwar über GitHub." Allerdings wäre eine Entfernung ohnehin weitgehend sinnlos, so Xtekky, da der Code bereits an vielen anderen Stellen des Internets verfügbar ist.