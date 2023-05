Google Pixel 7a: Neues Video zeigt Mittelklasse-Smartphone in Aktion

Die Vorstellung des Pixel 7a auf der heutigen Google I/O-Keynote ist nur noch eine Formalität. Vorab sind bereits nahezu alle technischen Daten und Bilder des neuen Smartphones durchgesickert. Vollendet wird der umfangreiche Leak nun von einem weiteren Marketing-Video.

Nachdem uns exklusiv vorliegende Datenblätter und Bildmaterial bereits aufschlussreiche Informationen über das neue Google Pixel 7a liefern konnten, zeigt der findige Tech-Leaker Steve Hemmerstoffer ( OnLeaks ) wenige Stunden vor der offiziellen Enthüllung ein weiteres Video rund um die Funktionen des Mittelklasse-Smartphones. Zu sehen sind vor allem Kamera-Features wie Night Sight, Photo Unblur und der Magic Eraser.Das Pixel 7a wird sich in seiner Größe kaum vom Vorgänger Pixel 6a unterscheiden. Google setzt weiterhin auf ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit FHD+-Auflösung, steigert die Bildwiederholrate allerdings von 60 Hz auf 90 Hz. Außerdem erhöht man die Auflösung des Triple-Kamera-Systems an der Rückseite von einst 12 Megapixel auf nun 64 Megapixel, während die Selfie-Kamera an der Front nun mit bis zu 13 Megapixeln arbeitet.Darüber hinaus wird Google das Pixel 7a mit einer kabellosen Ladenmöglichkeit (Wireless Charging) ausstatten und eine kabelgebundene Schnellladung mit bis zu 20/30 Watt ermöglichen. Ein entsprechendes Netzteil liegt dem Lieferumfang allerdings nicht bei. Zudem schrumpft der Akku leicht auf 4385 mAh (Pixel 6a: 4410 mAh). Zu guter Letzt wird das Pixel 7a den Google Tensor G2-Chip und diverse KI-Funktionen seiner großen Brüder Pixel 7 und Pixel 7 Pro übernehmen. Als Betriebssystem wird ab Werk Android 13 installiert.Die Vorstellung wird auf der heutigen Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 erwartet, die ab 19 Uhr im Livestream ausgestrahlt wird. Preislich dürfte sich das Smartphone ersten Prognosen zufolge für 539 bis 549 Euro am Markt platzieren.