Neu auf Freevee: Amazons kostenlose Filme und Serien im Mai

Amazon stellt die neuen Filme und Serien vor, die im Mai beim kostenlosen Strea­ming-Dienst Freevee landen. Darunter Under the Dome, Wilfred, The Call und die Eigenproduktion Primo. Wie immer heißt es: Alles gratis, aber mit Werbung. Hier sind die Neustarts im Überblick.

Primo: Offizieller Trailer zur neuen Amazon Freevee-Serie

Amazon Prime Video: Gratis Freevee-Inhalte im Mai 2023

My Teen Romantic Comedy SNAFU S3 ab 1. Mai

Under the Dome Staffeln 1-3 ab 1. Mai

Wilfred Staffeln 1-4 ab 10. Mai

Primo ab 19. Mai

The Ballad of Lefty Brown ab 1. Mai

Apocalypto ab 5. Mai

Volition ab 9. Mai

Darker Shades of Elise ab 13. Mai

Brüder - Feinde ab 14. Mai

Apache Junction - Stadt der Gesetzlosen ab 17. Mai

Iron Sky - Wir kommen in Frieden ab 21. Mai

Sweetie, You Won't Believe It ab 21. Mai

Topside - Flucht ins Ungewisse ab 25. Mai

The Call - Leg nicht auf! ab 27. Mai

Shepherd - Fluch der Vergangenheit ab 29. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Nicht nur die drei großen Anbieter Netflix Disney+ und Prime Video haben bereits ihr Programm für den kommenden Monat vorgestellt, auch Amazons Freevee erhält eine Handvoll Streifen und Ex-Blockbuster als Nachschub. Im Mittelpunkt steht jedoch vor allem das Freevee-Original Primo, eine Coming-of-Age-Serie des Bestsellerautors Shea Serrano und dem Produzenten Michael Schur (The Good Place, Parks and Recreation).Weiterhin sieht man auf Amazon Freevee ab Mai alle Staffeln von Under the Dome mit Britt Robertson, Dean Norris und Colin Ford sowie Wilfred mit Elijah Wood. In Hinsicht auf die Filmauswahl kann man sich auf den Western The Ballad of Lefty Brown mit Bill Pullman und Peter Fonda und Mel Gibsons Apocalypto freuen. Ebenso nimmt Amazon die Sci-Fi-Komödie Iron Sky und den Thriller The Call mit Halle Berry ins Programm auf.