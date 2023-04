Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Mai 2023

Mit nur 26 neuen Filmen und Serien scheint das Programm von Prime Video im Mai etwas dürftig auszusehen. Doch der Streaming-Dienst von Amazon hat namhafte Titel im Gepäck. Darunter Last Light, Hohlbeins - Der Greif, Snowden, Saw: Spiral, Keanu und Last Night In Solo.

Hohlbeins: Der Greif - Neuer Teaser zur Amazon Fantasy-Serie

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Mai 2023

LEGO Dreamzzz ab 15. Mai

The Ferragnez Staffel 2 ab 18. Mai

Last Light Staffel 1 ab 19. Mai

Hohlbeins - Der Greif Staffel 1 ab 24. Mai

James May: Oh Cook Staffel 2 ab 24. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme im Mai 2023

The Great Gatsby ab 03. Mai

Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr ab 03. Mai

Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft ab 04. Mai

The Fall: Tod in Belfast ab 05. Mai

Auerhaus ab 06. Mai

Crimes Of The Future ab 10. Mai

Snowden ab 11. Mai

Triangle Of Sadness ab 12. Mai

Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele ab 12. Mai

Romeo Must Die ab 14. Mai

Abseits des Lebens ab 15. Mai

Saw: Spiral ab 16. Mai

Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka! ab 18. Mai

Bones And All ab 19. Mai

Keanu ab 20. Mai

Bibi und Tina: Einfach Anders ab 22. Mai

Abgeschnitten ab 24. Mai

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl ab 26. Mai

The Disaster Artist ab 26. Mai

Last Night In Solo ab 27. Mai

The Time Traveler's Wife ab 29. Mai

Exklusiv sind bei Amazon Prime Video im kommenden Monat nur eine Handvoll Serien zu sehen. Darunter die neue deutsche Fantasy-Serie "Hohlbeins - Der Greif", die zweite Staffel von "James May: Oh Cook" und neue Folgen von "The Ferragnez" mit dem italienischen Influencer-Paar Chiara Ferragni und Fedez. Außerdem sieht man das Peacock-Orginial "Last Light" mit Matthew Fox sowie "Lego Dreamzzz".Deutlich länger ist die Liste an Filmen, auch wenn sich Prime Video davon im Mai keinen exklusiv sichern konnte. Blockbuster wie "Snowden", "The Great Gatsby" und "Saw: Spiral" dürften aber ebenso viele Filmfans vor die Mattscheibe locken können wie "Romeo Must Die", "The Disaster Artist", "Last Night In Solo" oder "The Time Traveler's Wife". Zum Kaufen und Leihen stehen hingegen Filme wie Steven Spielbergs "Die Fabelmans", "65" mit Adam Driver, "Scream 6" mit Courteney Cox und Jenna Ortega und "Plane" mit Gerard Butler bereit.