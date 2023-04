Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Mai

Prime-Mitglieder erhalten von Amazon im Mai 15 Gratis-Spiele und Nachschub an exklusiven Ingame-Inhalten. Mit dabei: Star Wars Rogue Squadron 3D, Torment, Samurai Shodown IV und viele mehr. Unser Prime-Ga­ming-Über­blick zeigt euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

In-Game-Inhalte, Twitch-Drops, Luna-Streaming und Co.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im April 2023

Destiny 2 - Spring Showers Exotic Bundle

The Elder Scrolls Online - Dragon Slayer Bundle

FIFA 23 - Prime Gaming Pack

Genshin Impact - Prime Bundle

Hearthstone - 3 Standard Card Packs

KartRider Rush+ - Prime Gaming Racer Pack

League of Legends - Prime Gaming Capsule

League of Legends: Wild Rift - Random Recall Chest

Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest and Epic Wildcard

Lost Ark - Reskin Ticket Bundle

Madden NFL 23 - Sugar Rush Ultimate Team Pack

New World - Spicy Gift Box

Overwatch 2 - +5 Tier Skips

PUBG Battlegrounds - 1 Gold G-Coin Box, 20 Contraband Coupon, 3 Hunter's Chest and 3 Keys

Rainbow Six Siege - 7-Day Renown Booster

Teamfight Tactics - 150 Star Shards

VALORANT - Caught One Card

Warframe - Corpus Interior Decorations

World of Tanks - Extraterrestrial Package

World of Warcraft - Lil XT Pet

Letzte Chance auf Wolfenstein: The New Order, Ninja Commando, Art of Fighting 3, The Beast Inside, Icewind Dale: Enhanced Edition, Crossed Swords, Ghost Pilots, Beholder 2, Terraformers, Metal Slug 4, Ninja Masters, Looking for Aliens, Grime, Sengoku und Magician Lord

Wolfenstein: The New Order, Ninja Commando, Art of Fighting 3, The Beast Inside, Icewind Dale: Enhanced Edition, Crossed Swords, Ghost Pilots, Beholder 2, Terraformers, Metal Slug 4, Ninja Masters, Looking for Aliens, Grime, Sengoku und Magician Lord Ab Mai - Gratis-Spiele mit Prime: Star Wars: Rogue Sqaudron 3D, Super Sidekicks, Samurai Shodown IV, Planescape: Torment: Enhanced Edition, Lake, Robo Army, Last Resort, Kardboard Kings, The Almost Gone, 3 Count Bout, Alpha Mission 2, Lila's Sky Ark, Agatha Knife, King of the Monsters 2 und Kizuna Encounter

28. April - Divine Knockout - Knockout FX Ice Theme and Crater Decal Ice/Fire

- Divine Knockout - Knockout FX Ice Theme and Crater Decal Ice/Fire 2. Mai - KartRider Rush+ - Prime Gaming Racer Pack

- KartRider Rush+ - Prime Gaming Racer Pack 3. Mai - PUBG Mobile - Don't Bite the Hand That Feeds You Parachute

- PUBG Mobile - Don't Bite the Hand That Feeds You Parachute 4. Mai - Samurai Shodown IV [FGWP]

- Samurai Shodown IV [FGWP] 4. Mai - STAR WARS™: Rogue Squadron 3D [FGWP]

- STAR WARS™: Rogue Squadron 3D [FGWP] 4. Mai - Super Sidekicks [FGWP]

- Super Sidekicks [FGWP] 10. Mai - Candy Crush Saga - Sweet Bundle

- Candy Crush Saga - Sweet Bundle 10. Mai - Candy Crush Soda Saga - Tasty Bundle

- Candy Crush Soda Saga - Tasty Bundle 11. Mai - Lake [FGWP]

- Lake [FGWP] 11. Mai - Last Resort [FGWP]

- Last Resort [FGWP] 11. Mai - Planescape: Torment: Enhanced Edition [FGWP]

- Planescape: Torment: Enhanced Edition [FGWP] 11. Mai - Robo Army [FGWP]

- Robo Army [FGWP] 12. Mai - Farm Heroes Saga - Fresh Bundle

- Farm Heroes Saga - Fresh Bundle 17. Mai - PUBG Mobile - Space Idol Set

- PUBG Mobile - Space Idol Set 18. Mai - 3 Count Bout [FGWP]

- 3 Count Bout [FGWP] 18. Mai - Alpha Mission 2 [FGWP]

- Alpha Mission 2 [FGWP] 18. Mai - Kardboard Kings [FGWP]

- Kardboard Kings [FGWP] 18. Mai - The Almost Gone [FGWP]

- The Almost Gone [FGWP] 25. Mai - Agatha Knife [FGWP]

- Agatha Knife [FGWP] 25. Mai - King of the Monsters 2 [FGWP]

- King of the Monsters 2 [FGWP] 25. Mai - Kizuna Encounter [FGWP]

- Kizuna Encounter [FGWP] 25. Mai - Lila's Sky Ark [FGWP]

Alle Spiele und Loot im Überblick

Amazon hält an seiner überdurchschnittlichen Anzahl an Neuaufnahmen fest und versorgt im Mai - wie auch schon im Monat zuvor - seine zahlenden Prime-Mitglieder mit 15 kostenlosen Spielen. Anlässlich des Star-Wars-Day am 4. Mai steht die Luftkampf-Simulation Star Wars: Rogue Sqaudron 3D im Mittelpunkt.Darüber hinaus können sich Gamer auf Super Sidekicks, Samurai Shodown IV, Planescape: Torment: Enhanced Edition, Lake, Robo Army, Last Resort, Kardboard Kings, The Almost Gone, 3 Count Bout, Alpha Mission 2, Lila's Sky Ark, Agatha Knife, King of the Monsters 2 und Kizuna Encounter freuen.Zum Spielen der meisten Gratis-Games wird die hauseigene Amazon Games App benötigt. Andere wiederum setzen auf den Legacy Games Launcher oder Spielecodes für andere bekannte Plattformen. Auch im Mai werden die Titel nicht gebündelt an einem Tag, sondern über den Monat verteilt veröffentlicht. Entsprechend haben wir die Spiele in unserer Übersicht (siehe unten) jeweils mit dem Hinweis "Free Games with Prime" (FGWP) versehen.Abseits der kostenlosen Spiele kündigt Amazon eine Vielzahl an Ingame-Loot und Content-Drops an. Ein Großteil der zusätzlichen Inhalte steht bereits jetzt zur Verfügung. Beliefert werden unter anderem Titel wie League of Legends, Lost Ark, FIFA 23, Destiny 2, New World, Overwatch 2, World of Warcraft, Valorant, PUBG und Genshin Impact. Ebenso werden Spieler von Hearthstone und The Elder Scrolls Online (TESO) im kommenden Monat bedacht.Zu guter Letzt werden über den Spiele-Streaming-Dienst Amazon Luna, der seit einigen Wochen auch in Deutschland zur Verfügung steht, die Klassiker Lego DC Super-Villains, Resident Evil 2, Overcooked! und Frog Island angeboten.Sämtliche Ingame-Gegenstände, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.