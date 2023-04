Schweden baut seine E-Autobahn - E20 wird öffentliche Teststrecke

Innerhalb der kommenden Monate soll in Schweden die erste öffentliche E-Autobahn gebaut werden - Fahrzeuge werden dann beim Fahren mit Strom versorgt. Die entsprechenden Vorbereitungen laufen. Das meldet das Online-Magazin Euronews

Dynamisches Aufladen während der Fahrt

Zusammenfassung In Schweden wird die erste öffentliche E-Autobahn gebaut: Lastwagen sollen dort während der Fahrt aufgeladen werden.

Skandinavisches Land leistet Pionierarbeit bei der Elektrifizierung von Straßen.

Ziel: E-Fahrzeuge effizienter machen, längere Strecken, kleinere Batterien.

Elektrifizierung der Weg in die Zukunft, um Verkehrssektor zu dekarbonisieren.

Autobahn E20 verbindet Hallsberg und Örebro.

Drei Systeme zum Aufladen in Gespräch.

Bis 2045: 3.000 km elektrische Straßen ausbauen.

In Schweden wird nun ein etwa 20 Kilometer langer Abschnitt der Autobahn in eine permanent elektrifizierte Straße umgewandelt - die erste ihrer Art weltweit.Auf dieser E-Autobahn können Lastwagen während der Fahrt aufgeladen werden. Später sollen auch Versuche mit Personenkraftwagen erfolgen, doch vorerst beschränkt die schwedische Straßenbehörde Trafikverket ihr Projekt. Das skandinavische Land hat mit mehreren Pilotprojekten Pionierarbeit bei der Elektrifizierung von Straßen geleistet, darunter die weltweit erste temporäre Elektrostraße. Jetzt folgt der nächste Schritt.Ziel ist es zu zeigen, dass das dynamische Aufladen E-Fahrzeuge effizienter macht. Nutzer können längere Strecken mit kleineren Batterien und weniger Wartezeiten an Ladestationen schaffen, wenn sie ihre Autos einfach während der Fahrt aufladen."Wir glauben, dass die Elektrifizierung der Weg in die Zukunft ist, um den Verkehrssektor zu dekarbonisieren, und wir arbeiten mit einer Reihe von Lösungen", erklärte Jan Pettersson, Direktor für strategische Entwicklung bei Trafikverket, der schwedischen Verkehrsverwaltung, gegenüber Euronews Next. Die gewählte Autobahn, die Europastraße E20, verbindet Hallsberg und Örebro. Die Lademethode für die E20 steht noch nicht fest, aber es gibt drei Arten des Aufladens, die derzeit in Gespräch sind: Oberleitungssysteme, induktive Systeme und konduktive Systeme.Schweden will bis zum Jahr 2045 weitere 3.000 Kilometer "elektrische Straßen" ausbauen und prüft daher noch, welches System am besten geeignet ist.