Spionage-Vorwürfe: Apple lässt Klage gegen ehemaligen Manager fallen

Nachdem Apple sich vor Jahren mit dem ehemaligen Chip-Designer Gerard Williams III zerstritten und einen Rechtsstreit begonnen hatte, hat der iPhone-Hersteller die Klage nun zurückgezogen. Der Ex-Manager war unter anderem für die Entwicklung des Apple A7 verantwortlich.

Chip-Designer gründet Startup Nuvia

Zusammenfassung Apple zieht Klage gegen Ex-Chip-Designer Gerard Williams III zurück.

Williams III hatte großen Einfluss auf Entwurf der Silicon-Prozessoren.

Er verließ Apple 2019 und gründete Nuvia.

Apple beschuldigte ihn, Mitarbeiter abgeworben zu haben.

Williams III beschuldigte Apple, ihn ausspioniert zu haben.

Nuvia wurde von Qualcomm für 1,4 Milliarden Dollar übernommen.

Grund für Rückzug des Rechtsstreits unklar.

Gerard Williams III hat den Konzern bereits 2019 verlassen und das inzwischen von Qualcomm aufgekaufte Startup Nuvia gegründet. Während Apple ihm vorgeworfen hatte, Mitarbeiter für sein Projekt abgeworben zu haben, hat er das Unternehmen beschuldigt, ihn ausspioniert zu haben. Der vor mehreren Jahren begonnene Rechtsstreit wurde nun beendet. Apple hat beantragt, den Fall zu verwerfen. Weshalb der Hersteller sich für den Rückzug entschieden hat, ist unklar. Womöglich hat es eine außergerichtliche Einigung gegeben.Einem Bericht von Engadget zufolge hat Gerard Williams III fast ein Jahrzehnt lang für Apple gearbeitet und einige der wichtigsten Smartphone-Chips entwickelt. So hatte der Ex-Manager großen Einfluss auf den Entwurf der Silicon-Prozessoren. Seine Arbeit lässt sich in den Modellen der A- sowie M-Reihe finden.Der Chip-Architekt war an der Gründung des Startups Nuvia beteiligt. Das Team hat sich auf die Entwicklung eigener Chips konzentriert und konnte schnell die Aufmerksamkeit großer Technologie-Konzerne wie Microsoft, Google und Intel für sich gewinnen. Letztendlich wurde das Unternehmen von Qualcomm übernommen. Für die Übernahme musste der Hersteller 1,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen.