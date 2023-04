Apple soll KI-gestützte psychologische Analyse von Nutzerdaten planen

Für Kritiker ist es der nächste Schritt in die Dystopie, die von Science-Fiction-Autoren wie William Gibson schon vor Jahrzehnten prophezeit wurde. Apple will bald einen durch Künstliche Intelligenz unterstützten Dienst anbieten, der psychologische Ratschläge gibt und so die geistige Gesundheit der Nutzer beeinflusst.

Langfristig auch Analyse von Sprache und Texteingaben des Nutzers geplant

Zusammenfassung Apple will psychologische Ratschläge mit KI-Technologien anbieten.

Nutzerdaten wie Wörter, Sprache & Nutzungsweise werden analysiert.

WWDC: Erste Neuerungen im Gesundheitsbereich.

Nutzer können Fragen beantworten & emotionalen Zustand aufzeichnen.

Vergleiche mit früheren Aufzeichnungen möglich.

Langfristig breiteres Angebot.

Kritiker sehen Dystopie wie von SF-Autoren prophezeit.

Apple

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, arbeitet Apple an einem Projekt mit dem Codenamen "Quartz", dessen Ziel eine Art Coaching-Service mit Technologien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz ist, der die Emotionen der Nutzer erfasst und auf dieser Basis psychologische und körperliche Gesundheit fördern soll.Apple will damit unter anderem Motivation für körperliche Ertüchtigung, verbesserte Essgewohnheiten und besseren Schlaf bieten. Dazu sollen Daten von der Apple Watch und KI-Technologien kombiniert werden, um so Vorschläge und Trainingsprogramme auf die Nutzer abzustimmen, heißt es.Apple will die Analyse der mentalen Gesundheit der Nutzer offenbar in breitem Umfang durch Analyse der Eingaben und Nutzung seiner Produkte vornehmen. Dazu sollen langfristig unter anderem die vom Nutzer auf seinem iPhone oder anderen Apple-Produkten eingegebenen Wörter, die Sprache bei Telefonaten und anderer Kommunikation und auch die Nutzungsweise analysiert werden.Schon zur WWDC möchte man erste Neuerungen aus dem Gesundheitsbereich vorstellen, wobei der KI-gestützte Dienst zur Analyse und Verbesserung der geistigen Gesundheit noch nicht Thema sein soll. Noch in diesem Jahr will Apple aber laut dem Bericht Funktionen einführen, mit denen die Nutzer ihren emotionalen Zustand aufzeichnen können.Dabei sollen sie auch Fragen stellen und so Antworten auf Fragen zu psychologischen Themen erhalten können. Außerdem sollen Vergleiche mit früher angefertigten Aufzeichnungen möglich sein, um so die Entwicklung der geistigen Gesundheit des Nutzers nachvollziehbar zu machen. Langfristig soll so laut Bloomberg ein breites Angebot entstehen, für das die Kunden auch zu Zahlungen bereit sind.