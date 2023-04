Beats Studio Buds Plus: Apple kopiert transparentes Kopfhörer-Design

Apple lässt sich für das Design der neuen Beats Studio Buds Plus offenbar ganz kräftig von der Idee eines transparenten Gehäuse-Designs inspirieren, wie sie bei Nothing und JBL schon seit einiger Zeit zum Einsatz kommt. Ein verfrühter Händlereintrag zeigt die neuen Kopfhörer jetzt in einem durchsichtigen Gehäuse.

Zusammenfassung Apple Beats Studio Buds+: transparente "Milchglas"-Optik, aktive Geräuschunterdrückung, 36 Std. Laufzeit, verbesserte Mikrofone.

Design ähnlich normalen Studio Buds, aber mit technischen Vorteilen.

Preis: 169,95 US-Dollar, 20 $ höher als normale Buds.

Neue Belüftung, zweilagiger Transducer, besserer Transparenz-Modus, leistungsstarker Prozessor.

4 Paar Aufsätze, auch für schmale Gehörgänge.

Verfügbar ab 18. Mai 2023.

Farbvarianten: transparent, Ivory, Black Gold

Amazon

Wie das US-Magazin The Verge bemerkte, hatte die amerikanische Niederlassung von Amazon die neuen Apple Beats Studio Buds Plus versehentlich bereits vor der in Kürze erwarteten offiziellen Präsentation gelistet . Die Bluetooth-Earbuds erinnern in ihrer Form stark an die normalen Studio Buds, bringen aber einige technische Vorteile mit.Das Design mit dem in fast vollständig durchsichtiger "Milchglas"-Optik ist natürlich besonders auffällig, wobei unklar ist, ob es neben der transparenten Ausgabe auch noch zwei weitere Farbvarianten namens "Ivory" (Weiß) und "Black Gold" (Schwarz) geben wird. Technisch haben die Studio Buds Plus durchaus einiges zu bieten, wobei der Preis mit 169,95 US-Dollar um 20 Dollar höher ausfällt als bei den normalen Studio Buds.Laut der Produktbeschreibung bei Amazon sollen die Beats Studio Buds Plus eine bessere aktive Geräuschunterdrückung bieten. Außerdem ist von 36 Stunden Laufzeit die Rede, was sich aber wahrscheinlich auf die Gesamtlaufzeit inklusive Nachladen über den Akku im Transport-Case bezieht. Hinzu kommen angeblich bessere Mikrofone, die für eine höhere Gesprächsqualität sorgen könnten.Apple Beats spricht unter anderem von einer neuen Belüftung, einem angepassten zweilagigem Transducer, einer verbesserten Transparenz im entsprechenden Modus und einem "leistungsstarken Prozessor". Den Kopfhörern liegen außerdem vier Paar Aufsätze bei, mit denen sie auch in besonders schmalen Gehörgängen komfortabel tragbar sein sollen.Laut dem Amazon-Produkteintrag sollen die neuen Apple Beats Studio Buds+ ab dem 18. Mai 2023 verfügbar sein.