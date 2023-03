Steam beendet Support für Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1

Steam ist und bleibt das dominierende Distributionsnetzwerk für PC-Spiele und entsprechend viele Gamer nutzen den Valve-Dienst auch. Deshalb wird das nun angekündigte Support-Aus für ältere Windows-Versionen wohl einige treffen. Die gute Nachricht: Es ist noch Zeit.

Steam-Support für Windows 7 und 8.x nur noch 2023

Zusammenfassung Valve stellt Support für Windows 7, 8 & 8.1 ab 1. Jan. 2024 ein.

Steam-Client basiert auf Google Chrome.

Windows-Funktionen & -Sicherheitsupdates nur in Windows 10 & höher.

Aktuelle Umfrage von Steam: 1,43 % Windows 7, 0,34 % Windows 8.1.

Gamer haben noch dieses Jahr Zeit, auf Windows 10/11 zu wechseln.

Valve aktualisiert den Steam-Client regelmäßig und in der Regel sind die dort durchgeführten Änderungen keine ausführliche Nachricht wert. Doch nun kann man dort lesen , dass es in absehbarer Zukunft eine signifikante Änderung hinsichtlich des Supports geben wird. Denn Valve schreibt, dass man eine "End of Life"-Warnung hinzufügt hat, demnach wird Steam ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr die Microsoft-Betriebssysteme Windows 7 Windows 8 und Windows 8.1 unterstützen.Auf einer eigenen Seite zum Thema heißt es: "Nach diesem Datum wird der Steam-Client nicht mehr auf diesen Windows-Versionen laufen. Um Steam und alle über Steam gekauften Spiele oder anderen Produkte weiterhin nutzen zu können, müssen die Nutzer auf eine neuere Version von Windows aktualisieren."Man erklärt auch den Grund und schreibt, dass die neuesten Funktionen in Steam auf einer eingebetteten Version von Google Chrome basieren, allerdings funktioniert diese auf älteren Versionen von Windows nicht mehr. "Darüber hinaus benötigen zukünftige Versionen von Steam Windows-Funktions- und Sicherheitsupdates, die nur in Windows 10 und höher vorhanden sind", so Valve abschließend.Für die Umstellung auf Windows 10 oder Windows 11 haben Gamer also noch dieses Kalenderjahr Zeit. Allzu viele sind das prozentual gesehen zwar nicht, angesichts der großen Popularität von Steam dürfte es aber dennoch einige treffen. Denn laut der aktuellen Hardwareumfrage von Steam nutzen noch 1,43 Prozent der Steam-Anwender Windows 7 (64 Bit), bei Windows 8.1 sind es gerade einmal 0,34 Prozent - Windows 8.0 taucht in der Statistik gar nicht einmal mehr auf.