Nintendos Anwälte sicher entzückt: Dolphin-Emulator bald auf Steam

Dolphin: Open-Source-Emulator für Spiele vom großen N auf Steam

In der offiziellen Ankündigung sprechen die Entwickler vorsichtig noch von einem "großartigen Experiment", Dolphin soll aber noch in diesem Jahr seinen Weg auf Steam finden. Die Macher sind nach eigener Aussage mit der Entwicklung schon weit fortgeschritten, einen genauen Termin will man aktuell aber noch nicht nennen. Auf der jüngst freigeschalteten Seite im Steam-Shop gibt man aber immerhin schon einmal das 2. Quartal 2023 für die Verfügbarkeit im Early Access an.Auch zu den gebotenen Funktionen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Informationen, den Entwicklungsprozess und die Features der Steam-Version werde man aber zeitnah zum Release ausführlich vorstellen - Dolphin ist und bleibt Open-Source, hier wird es nach dem Start also auch unabhängige genaue Analysen geben. "Alles ist vollständig Open Source und kann kostenlos heruntergeladen werden", so die Bestätigung der Entwickler.Doch warum Ressourcen binden und Dolphin auf Steam veröffentlichen, wenn die Software doch seit Jahren über die eigene Homepage geladen werden kann? Ein Grund ist hier sicherlich, dass ein Release auf Steam natürlich eine deutlich weitere Verbreitung verspricht. Ferner hat sich das Steam-Deck bei Enthusiasten zur beliebten Basis für Emulatoren entwickelt. Hier wird die angepasste Dolphin-Version wohl umfassenden Support mitbringen, der die Nutzung weiter erleichtert.Gespannt sein darf man auch, ob von Nintendo eine Reaktion erfolgt. Gegen die Software selbst kann der Konzern zwar nichts unternehmen - diese ermöglicht nur das Ausführen der Spiele, bringt diese aber nicht mit. Das hat die Anwälte des Konzerns in der Vergangenheit aber nicht daran gehindert, mit allen Mitteln gegen die Verbreitung solcher Community-Werkzeuge vorzugehen. Und so darf es nicht verwundern, dass die Dolphin-Macher in der Ankündigung sogar den Namen des Unternehmens vermeiden und nur vom "großen N" sprechen.