Fritz!Powerline verbessert Radar-Erkennung und Autokanalfunktion

Der Internet-Spezialist stellt das große FritzOS 7.50-Funktions-Update jetzt auch für Nutzer der FritzPowerline 1260E und 1260 bereit. Die neue Firmware-Aktualisierung ist automatisch gestartet und kann bei Bedarf auch manuell angestoßen werden, damit das Heim-Netzwerk rasch von den Neuerungen profitieren kann.FritzOS 7.50 bietet dabei eine ganze Menge interessante Features für die Powerline-Geräte. So wurde die Radar-Erkennung und WLAN-Autokanalfunktion verbessert und dynamisches Smart Repeating eingeführt. Zudem informiert AVM ab sofort in einer Zusammenfassung der 24-Stunden-Info über die Stromeinsparung durch automatische Umschaltung auf einen stromsparenden Übertragungsmodus.Die neue Firmware enthält laut den Release Notes noch Fehlerbehebungen und allgemeine Stabilitätsverbesserungen. Wer eines der beiden Zusatzgeräte nutzt, kann jetzt von dem Update profitieren. Das ist aber noch nicht alles, was sich geändert hat. Die Highlights aus den Release-Notes haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt. Die Informationen sind für beide Modelle gleich, es gibt keine gerätespezifischen Änderungen.Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen. Besitzern der genannten Powerline-Adapter wird das Update auch aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen. AVM gibt an, dass mit jedem neuen Fritz-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert und daher verfügbare Updates schnellstmöglich durchgeführt werden sollten.