Wi-Fi 7, Zigbee und mehr: AVM zeigt spannende neue Fritzbox-Hardware

Aktuell zeigt AVM neue Produkte für den Glasfaser-, Kabel- und DSL-Anschluss , die allesamt mit Wi-Fi-7-Support daherkommen. Mit dabei ist unter anderem die FritzBox 6670 Cable, die neben dem neuen WLAN-Standard auch Zigbee an Bord hat. Wir geben den Überblick.

Die neue Vorzeigebox für den Kabelanschluss

FritzBox 6670 Cable

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2x2 OFDM(A) und 32x8 SC-QAM

WLAN Mesh, 2x2, Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 720 MBit/s, 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s,

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz, bspw. über FRITZ!App TV

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Glasfaser und DSL in einem Router

FritzBox 5690 Pro

integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 250 MBit/s

Triband Mesh, 4x4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s,

6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Die 10 Gigabit/s-Maschine

FritzBox 5690 XGS

High-Speed Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

Am Glasfasermodem (ONT) mit 10 GBit/s (WAN) einsetzbar

WLAN Mesh, 4x4, auf 2,4 GHz und 5 GHz, Wi-Fi 7, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s

1x 10-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Zusammenfassung AVM zeigt neue Router-Produkte:

FritzBox 6670 Cable: Wi-Fi 7, Zigbee, TV-Tuner, 1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN

FritzBox 5690 Pro: Glasfaser- und DSL-Router, Triband Mesh, Wi-Fi 7

FritzBox 5690 XGS: Glasfaserrouter, 10 GBit/s, Wi-Fi 7, Zigbee, Matter

Der Netzwerkausrüster AVM kann mal wieder ein paar Produktpremieren feiern. Auf der Breitbandmesse ANGA COM in Köln bekommt aktuell das Fachpublikum gezeigt, was Kunden später erwerben können. Im Focus stehen dabei drei neue Router-Produkte, die den neuen Funkstandard Wi-Fi-7 mit vielen weiteren smarten Funktionen verbinden.AVM selbst setzt dabei ein großes Ausrufezeichen hinter das Produkt FritzBox 6670 Cable. Der "All-in-One-Router" soll zum neuen Vorzeigegerät für Wi-Fi 7 am Kabelanschluss werden. Zweites schlagkräftiges Update an Bord: neben dem DECT-ULE-Standard wird das Gerät mit Support von Zigbee zur deutlich vielseitigen Zentrale für viele Smart-Home-Geräte. Der integrierte TV-Tuner ermöglicht das Streamen von Fernsehprogrammen im Heimnetz.Die neue FritzBox 5690 Pro findet ihren Einsatz sowohl an Glasfaser- als auch an DSL-Anschlüssen. AVM sieht hier den Vorteil vor allem in Regionen, "in denen der Glasfaserausbau noch bevorsteht." Die Entwickler weisen hier vor allem auf das Triband-Mesh inklusive 6 GHz hin, Wi-Fi 7-Support ist natürlich auch hier gegeben. Ebenfalls an Bord: Zigbee und die Zusage, dass alle Vorbereitungen für "Matter" getroffen sind.Bei der FritzBox 5690 XGS geht es wie der Name vermuten lässt um den Einsatz in Glasfasernetzen mit dem Standard XGS-PON. In der Spitze sind so bis zu 10 Gigabit/s möglich, passend dazu ist auch ein 10-Gigabit-WAN/LAN-Port an Bord. Dazu kommt auch hier ebenfalls Wi-Fi 7 sowie Zigbee-Support und Matter-Fähigkeit.