Der Super Mario Bros. Film - Nintendo zeigt den finalen Trailer

Der dritte und damit dann auch letzte Trailer zum Der Super Mario Bros. Film ist da und stimmt auf das ziemlich bunte Animationsabenteuer des weltberühmten Klempner-Duos ein, bevor dieses in wenigen Wochen im Kino startet. Zu sehen gibt es neue Ausschnitte mit jeder Menge Anspielungen auf die Videospielvorlagen.Nintendo hatte am späten Donnerstagabend zu einem weiteren Direct-Stream eingeladen, bei welchem es ausnahmsweise mal nicht um kommende Spiele für die Nintendo Switch ging, sondern einzig um den Super Mario Bros. Film, der Anfang April die Kinos erobern soll. Gezeigt wurde ein neuer Trailer mit vielen bislang unveröffentlichten Szenen.Wir sehen unter anderem, wie Luigi und mehrere Pilzkönigreichbewohner in kleinen Käfigen festsitzen und werden Zeugen eines spektakulären Mario Kart-Rennens auf der Regenbogenstrecke. An anderer Stelle springen Mario und Donkey Kong durch ein Areal, welches an die klassischen 2D-Spiele der Reihe erinnert - auch die bekannten Power-Ups dürfen dabei nicht fehlen.Der Super Mario Bros. Film entstand in Zusammenarbeit von Nintendo mit dem Animationsstudio Illumination, welcher unter anderem auch für Filme wie Sing oder die Minions verantwortlich ist. Kinostart in Deutschland ist am 5. April 2023.