Apple lädt zur WWDC 2023: Einladung teasert wohl VR/AR-Headset an

Es geht wohl wirklich los: Apple hat zur WWDC 23 eingeladen, die scheinbar voll im Zeichen von Virtual- oder Augmented-Reality-Themen stehen wird. Die Veranstaltung findet vom 5. bis 9. Juni 2023 statt, wobei es sich vor allem um ein Online-Event handeln wird. Für ausgesuchte Entwickler und Schüler- bzw. Studenten wird es aber möglich sein, die zur Eröffnung stattfindende Keynote-Session am Apple-Hauptquartier vor Ort zu besuchen.Zu den Themen der WWDC 2023 machte Apple natürlich nicht wirklich Angaben, doch deutet allein schon das Design des Teaser-Bilds mal wieder an, was auf uns zukommen könnte. Es sind mehrere gewölbte Bögen zu sehen, die in allerhand Farben durchsetzt sind. Mehr oder weniger erinnert das Ganze somit an das Aussehen eines VR- oder AR-Headsets bzw. dessen Linsen.Apple könnte zum Beispiel Fresnel- oder Pancake-Linsen andeuten, was natürlich bestens zu den seit Monaten durch die Gerüchteküche geisternden Plänen des Konzerns für eine neue Produktreihe von AR- und VR-Produkten passen würde. Entsprechend umfangreich sind dann auch die Spekulationen, die Apples WWDC-Einladung gut zwei Monate vor der Veranstaltung schon ausgelöst hat.Erst vor Kurzem war aus dem Umfeld von Apple zu hören, dass die Entwickler eine erste Version des geplanten VR-Headsets des Herstellers gegenüber der Führungsebene demonstriert hätten. All dies sei in Vorbereitung einer im Juni geplanten ersten Präsentation des Produkts zur WWDC 2023 geschehen, hieß es. Apple soll in seinen neuen VR- bzw. AR-Headsets die nächste große Kategorie der Hardware-Produkte sehen, die mittel- und langfristig ein ähnlich großer Erfolg werden sollen wie das iPhone.